Добила отказ због "боловања у БиХ", сад јој фирма мора исплатити 31.000 евра

Извор:
Независне
26.02.2026
22:55
Коментари:0
Жена која је је годинама радила за једну аустријску фирму сасвим изненада је добила отказ и то зато што је наводно током боловања боравила у Босни и Херцеговини.
Иако је то био огрман шок за њу, одлучила је да ствар не препусти случају, па се обратила Радничкој комори Горње Аустрије.
Наиме, како преноси Хеуте, ријеч је о радници која је након 18 година рада у кухињи, сасвим изненада отпуштена. Био је то прави шок – никада није имала проблема, увијек је била хваљена за свој рад. Али, већ недјељама прије тога на њу је вршен притисак да пристане на споразумни раскид, али није жељела.
Здравље
Када је свињска маст бољи избор од уља
Обратила се Радничкој комори Горње Аустрије. Стручњаци су интервенисали и јасно ставили до знања да је отказ незаконит. Фирма је затим тврдила да је радница током боловања неовлашћено отпутовала у Босну и Херцеговину, те да је покушала да прикрије свој боравак у БиХ. Такође, тврдили су да се понашала неколегијално.
Али, како је Радничка комора оцијенила, све ови наводни разлози су „извучени из рукава“, а наводне оптужбе нису могле да се докажу. С обзиром да жена свакако након овога више није жељела да остане у фирми, Радничка комора је предложила споразумни раскид, преносе Независне.
На крају је до тога и дошло. Поред неисплаћене плате, жена је добила и накнаду за неплаћене прековремене сате, неискоришћен одмор, дио посебних уплата и отпремнину. Све заједно – више од 31.000 € завршило је на њеном рачуну.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму