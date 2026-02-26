Logo
Израел напао: Одјекују експлозије - ВИДЕО

Извор:

Агенције

26.02.2026

22:42

Коментари:

0
Напад на Либан
Фото: Screenshot / X

Израелско ратно ваздухопловство извело је вишеструке ударе у источном Либану, за које је наведено да су усмјерене на осам војних комплекса који припадају елитним Радван снагама Хезболаха.

Према Израелским одбрамбеним снагама, локације у области долине Бека користио је Хезболах за складиштење бројног оружја, укључујући ракете, као и за обуку Радван снага за планиране нападе на Израел.

Активности Хезболаха на тим локацијама и покушаји терористичке групе да се поново наоружа "представљају кршење споразума о примирју између Израела и Либана и представљају претњу држави Израел", саопштила је ИДФ.

Радван снагама је раније био задатак да изврше инвазију на Израел у будућем рату, а ИДФ каже да је елитна јединица годинама унапређивала план терористичке групе "Освајање Галилеје", све до рата 2023-2024. у којем је елиминисано већи део руководства Хезболаха.

Либанско Министарство здравља саопштило је након напада да је један шеснаестогодишњи сиријски тинејџер погинуо, а да је 29 људи повријеђено.

Израел: Хезболах крши примирје из новембра 2024.

Ваздушни напади у Либану постали су рутински, јер Израелске одбрамбене снаге тврде да Хезболах наставља да обнавља своје капацитете кршећи примирје из новембра 2024. године, постигнуто уз посредовање САД. Израел тврди да је у том периоду убио преко 400 оперативаца Хезболаха и чланова савезничких терористичких група.

Војска је појачала своје нападе посљедњих недјеља, а процјене указују да би се ова терористичка група коју подржава Иран могла придружити Техерану у нападу на Израел ако избије рат између Америке и Ирана.

Недавни израелски напади у Либану укључивали су рације на складишта оружја, ракетне лансере и друге војне објекте.

Од почетка мјесеца је убијено најмање 16 оперативаца Хезболаха, два оперативца Палестинског исламског џихада и два члана Хамаса.

Техеран и Хезболах уочи могућег сукоба са САД

Хезболах се сматра најцјењенијим иранским посредником, деценијама градећи стратешко средство одвраћања на северној граници Израела.

Такође постоје знаци да Техеран сада врши већу контролу над својим посредником. У суботу је саудијски медиј "Ал-Арабија" објавио да су официри ИРГЦ-а ефикасно преузели контролу над Хезболахом у очекивању рата.

Званичник Хезболаха је, међутим, у сриједу рекао агенцији АФП да та група неће интервенисати у име Ирана ако САД изведу ограничени напад на Исламску Републику.

Примирје из новембра 2024. године услиједило је након више од годину дана рата дуж границе, укључујући два мјесеца отвореног сукоба током којих је ИДФ извео копнену операцију на југу Либана у покушају да омогући безбједан повратак око 60.000 становника сјеверног Израела расељених готово свакодневним нападима терористичке групе.

Хезболах је почео нападе на Израел 8. октобра 2023. године – дан након што је друга терористичка група Хамас, коју подржава Иран, извршила инвазију на јужни Израел, што је изазвало рат у Гази.

Израелска офанзива покренута у септембру 2024. године уништила је руководство терористичке групе и значајно ограничила њене војне капацитете.

Примирје је захтијевало да и Израел и Хезболах напусте јужни Либан, а да их замијене либанске оружане снаге. Израел се повукао са свих осим пет стратешких положаја дуж границе.

Ослабљен ратом и још увијек суочен са редовним израелским нападима, Хезболах је под унутрашњим и међународним притиском да преда своје оружје, а либанска војска је израдила план за његово разоружавање. До сада је то одбила.

