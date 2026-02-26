Logo
Ако овако подижете новац, будите опрезни

Извор:

АТВ

26.02.2026

20:16

Фото: Pexels

Полиција у Ризелхајму издала је хитно упозорење због методе пријеваре на банкоматима која је криминалцима већ донијела хиљада евра.

Ријеч је о класичном, али врло ефикасном маневру скретања пажње. Док жртва обавља трансакцију на банкомату (подизање новца или пренос), прилази јој непозната особа и љубазно указује на “новчаницу евра која лежи на тлу”.

У тренутку када се особа окрене или сагне да погледа новац на тлу, лопов граби банковну картицу из аутомата и замјењује је лажном (фалсификатом).

Лопови обично претходно, посматрајући преко рамена, сазнају ваш ПИН.

С оригиналном картицом и ПИН кодом, криминалци у врло кратком року подижу хиљаде евра с рачуна, преноси "Феникс-магазин".

Корисници се могу заштити тако да не дозволе ометање, да прекину поступак, откажу трансакцију и узму картицу, да сакрију ПИН или ако посумњају на крађу, да одмах блокирајте картицу путем дежурног броја своје банке или полиције.

