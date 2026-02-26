Logo
Захарова одбрусила ЕУ: Нека сједе испод стола и ћуте

Извор:

РТ Балкан

26.02.2026

15:43

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Европску унију нико није ни звао за преговарачки сто о украјинској кризи, нека сједе испод стола и ћуте, рекла је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

Она је тим ријечима прокоментарисала изјаве европских званичника да се Русији не смије допустити успјех на преговорима.

"Вас тамо нико не чека. За преговарачки сто вас нико није ни звао јер не умјете да се понашате, јер сте тамо већ били. Варали сте и ухватили су вас. Зато сједите испод стола и ћутите", рекла је она на брифингу за новинаре.

Предсједник Савјета ЕУ Антонио Кошта је у током посјете Кијеву 24. фебруара изјавио "Русији се не смије дозволити да оствари успјех за преговарачким столом", док је предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен рекла да ЕУ "неће одступити све док не буде постигнут мир под условима Украјине".

Гоца Тржан

Сцена

Гоца Тржан жртва преваре - упутила хитан апел: Не наседајте

Како каже Захарова, упадљиво је да у својим документима и говорима Европљани више не говоре о безусловној вјери у војну побједу кијевског режима.

"Њихов главни задатак је да одрже бар минималну борбену способност Оружаних снага Украјине и да омогуће да се режим (Владимира) Зеленског одржи још неко вријеме", поручила је портпарол руског Министарства спољних послова.

Истакла да ће потенцијално распоређивање британских војника у Украјини по окончању сукоба, о чему је говорио министар одбране Џон Хили, повећати опасност од сукоба великог обима.

"Упркос заблудама Хилија, распоређивање британских војника у Украјини означиће не крај сукоба, већ пролонгирање сукоба и већу опасност сукоба великих размјера уз учешће већег броја држава", нагласила је она.

Захарова је рекла да Велика Британија омета процес рјешавања украјинске кризе и жели да се очува жариште нестабилности, преноси РТ Балкан.

