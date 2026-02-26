Директор вијека: Ставио милионе на сто и рекао радницима да носе колико могу

Извор:
АТВ
26.02.2026
15:35
Кинеска компанија Шенан Куангшан Кран Ко., Лтд. и њен директор Цуи Пеиђун привукли су велику пажњу на друштвеним мрежама након што су својим радницима подијелили чак 180 милиона јуана (око 48,6 милиона КМ).
Новац им је подијељен у облику новогодишњих бонуса, од укупне добити компаније од 270 милиона јуана (око 72,9 милиона КМ).
На свечаној годишњој забави 13. фебруара, више од 60 милиона јуана (око 16,2 милиона КМ) додијељено је радницима на лицу мјеста.
Више од 7.000 запослених имало је прилику да сами броје новац и понесу онолико колико стигну, док су неки на сцени једва могли држати све новчане пакете.
У својим обраћањима, директор Цуи је нагласио да није ријеч о његовој "љубави према давању новца", већ о разумијевању финансијских потешкоћа с којима се радници свакодневно суочавају, укључујући кредите и хипотеке.
Према његовим ријечима, свака помоћ у олакшавању живота запослених је вриједна.
Ова пракса није новост у компанији, у 2024. години, радницима је додијељено 170 милиона јуана бонуса (око 45,9 милиона КМ), док су раније за Дан жена дијељене награде у вриједности од 1,6 милиона јуана (око 432.000 КМ).
Запослени и корисници друштвених мрежа из Кине описали су Цуа као "послодавца који највише воли давати новац" и сматрају га узором у односу према радницима, пише "Саут Чајна Морнинг Пост".
Компанија се бави производњом дизалица и опреме за руковање материјалима и послује у више од 130 земаља свијета, а њен директор посједује готово 99 посто власништва над фирмом.
Многи корисници интернета коментирали су: "Ово је прави Бог богатства у људском облику. Надамо се да ће више компанија пратити овакав примјер".
🇨🇳 Za proslavu kineske nove god. Firma "Henan Kuangshan Crane" je postavila protivrednost od 26 miliona US$, i svih 7.000 zaposlenih su pozvani da se posluže. — Vladimir Nikolić (@VladimirZemun) February 26, 2026
Svakom po ≈3.715$
Ne znam kako to Kinezi rešavaju, ali kod nas bi bio pun urgentni centar 🤷pic.twitter.com/9r5mJeYYT2
