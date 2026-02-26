Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

Извор:
Багериста Ж.Д. (61) из Раушевца код Кисељака погинуо је у четвртак, 26. фебруара, у тешкој несрећи у овој општини.
Ову информацију за портал "Радиосарајево.ба" потврдио је Муамер Караџа, портпарол Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК).
"Дана 26. фебруара у 10.10 сати телефонским путем у Полицијску станицу Кисељак се обратила дежурна медицинска сестра у ХПМ Дом здравља Кисељак и пријавила да је у наведену установу у бесвјесном стању превезено лице Ж.Д, рођено 1965. године из Раушевца, општина Кисељак. Увиђајне мјере и радње извршио је ОКП ПУ Кисељак у сарадњи с инспектором заштите на раду, а под надзором дежурног кантоналног тужиоца Тужилаштва Травник", рекао је Караџа за портал "Радиосарајево.ба".
Како је рекао, утврђено је да је дошло до незгоде на раду с радном машином на приватном посједу.
"Наведено лице је усљед задобијених повреда преминуло у 11:40 сати на путу према КУМ-у Сарајево", потврдио је портпарол МУП-а СБК Муамер Караџа.
