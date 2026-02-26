Logo
Трагедија у БиХ: Багериста погинуо у тешкој несрећи

Извор:

АТВ

26.02.2026

15:27

Багер
Фото: Pixabay

Багериста Ж.Д. (61) из Раушевца код Кисељака погинуо је у четвртак, 26. фебруара, у тешкој несрећи у овој општини.

Ову информацију за портал "Радиосарајево.ба" потврдио је Муамер Караџа, портпарол Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК).

Вртић дјеца

Хроника

Васпитачице осумњичене за злостављање дјеце, огласило се Тужилаштво

"Дана 26. фебруара у 10.10 сати телефонским путем у Полицијску станицу Кисељак се обратила дежурна медицинска сестра у ХПМ Дом здравља Кисељак и пријавила да је у наведену установу у бесвјесном стању превезено лице Ж.Д, рођено 1965. године из Раушевца, општина Кисељак. Увиђајне мјере и радње извршио је ОКП ПУ Кисељак у сарадњи с инспектором заштите на раду, а под надзором дежурног кантоналног тужиоца Тужилаштва Травник", рекао је Караџа за портал "Радиосарајево.ба".

Како је рекао, утврђено је да је дошло до незгоде на раду с радном машином на приватном посједу.

"Наведено лице је усљед задобијених повреда преминуло у 11:40 сати на путу према КУМ-у Сарајево", потврдио је портпарол МУП-а СБК Муамер Караџа.

