Logo
Large banner

Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

Аутор:

Огњен Матавуљ

26.02.2026

15:05

Коментари:

0
Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Братислава Бошњака (45) због рањавања Оливера Остојића (41), кога је хицем из пиштоља погодио у ногу.

Бошњаку је на терет стављено кривично дјело покушај наношења тешке тјелесне повреде, за које је запријећена казна од једне до пет година затвора.

Имао дозволу за ношење пиштоља

Пуцњава се догодила 25. новембра прошле године испред Остојићеве куће у Бијељини. У оптужници се наводи да се Бошњак пред кућу довезао ујутро у 8.45 часова аутомобилом ”шкода јети”. Код себе је држао пиштољ ”берета”, за који има дозволу за држање и ношење.

”Остојић је изашао из куће и након краћег разговора и вербалне расправе, Бошњак је извадио пиштољ који је окренуо према њему. Свјестан чињенице да пуцањем из ватреног оружја може тешко повриједити Остојића, што је и хтио, оптужени је са удаљености од око један метар из пиштоља испалио један хитац у правцу ногу оштећеног, наносећи му прострелну рану лијеве поткољенице”, наводи се у оптужници.

Сам се пријавио полицији

Додаје се да је Остојић пао на тло. Док је лежао на земљи оптужени му је пришао и ударио га ногом у предјелу лијевог рамена. Потом је сјео у аутомобил и отишао је с лица мјеста, да би се неколико минута касније сам пријавио полицији. Остојићу указана љекарска помоћ у Болници ”Свети Врачеви” у Бијељини.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Бијељини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Братислав Бошњак

Пуцњава

Бијељина

Потврђена оптужница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ужас! Тројица претукла младића (20)

Хроника

Ужас! Тројица претукла младића (20)

2 ч

0
Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Хроника

Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

3 ч

0
Црногорац на челу: Прали милионе од кокаина широм Европе

Хроника

Црногорац на челу: Прали милионе од кокаина широм Европе

5 ч

0
Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

Хроника

Хорор у Новом Саду: Брат избо брата

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

34

Све о утакмици Звезда - Лил: Пренос, поставе, главни адути

16

30

Мартовска астро прогноза: Ко су миљеници среће, а кога чека хладан туш?

16

25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

16

16

РХМЗ издао упозорење: Наредна 24 сата кључна

16

15

Минић-Калабухов: Захвалност Руској Федерацији на досљедној подршци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner