Бошњак оптужен за пуцњаву у Бијељини

26.02.2026
15:05
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Братислава Бошњака (45) због рањавања Оливера Остојића (41), кога је хицем из пиштоља погодио у ногу.
Бошњаку је на терет стављено кривично дјело покушај наношења тешке тјелесне повреде, за које је запријећена казна од једне до пет година затвора.
Пуцњава се догодила 25. новембра прошле године испред Остојићеве куће у Бијељини. У оптужници се наводи да се Бошњак пред кућу довезао ујутро у 8.45 часова аутомобилом ”шкода јети”. Код себе је држао пиштољ ”берета”, за који има дозволу за држање и ношење.
”Остојић је изашао из куће и након краћег разговора и вербалне расправе, Бошњак је извадио пиштољ који је окренуо према њему. Свјестан чињенице да пуцањем из ватреног оружја може тешко повриједити Остојића, што је и хтио, оптужени је са удаљености од око један метар из пиштоља испалио један хитац у правцу ногу оштећеног, наносећи му прострелну рану лијеве поткољенице”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Остојић пао на тло. Док је лежао на земљи оптужени му је пришао и ударио га ногом у предјелу лијевог рамена. Потом је сјео у аутомобил и отишао је с лица мјеста, да би се неколико минута касније сам пријавио полицији. Остојићу указана љекарска помоћ у Болници ”Свети Врачеви” у Бијељини.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Бијељини.
