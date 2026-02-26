Ужас! Тројица претукла младића (20)

Извор:
У сриједу навече, око 19.10, на подручју Пешченице нападнут је и тешко повријеђен 20-годишњи младић.
Инцидент се догодио на паркиралишту у Улици Доње Светице, а према досадашњим информацијама, у нападу су судјеловала тројица непознатих починитеља, извијестила је загребачка полиција.
Према полицијском извјештају, нападачи су пришли 20-годишњаку и физички га напали. Повријеђеном младићу љекарска помоћ је пружена у Клиничком болничком центру Загреб, гдје је утврђено да је задобио тешке тјелесне повреде. У току је криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности догађаја и проналаска починилаца.
