Ужас! Тројица претукла младића (20)

Индекс

26.02.2026

14:09

Ужас! Тројица претукла младића (20)
У сриједу навече, око 19.10, на подручју Пешченице нападнут је и тешко повријеђен 20-годишњи младић.

Инцидент се догодио на паркиралишту у Улици Доње Светице, а према досадашњим информацијама, у нападу су судјеловала тројица непознатих починитеља, извијестила је загребачка полиција.

Према полицијском извјештају, нападачи су пришли 20-годишњаку и физички га напали. Повријеђеном младићу љекарска помоћ је пружена у Клиничком болничком центру Загреб, гдје је утврђено да је задобио тешке тјелесне повреде. У току је криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности догађаја и проналаска починилаца.

