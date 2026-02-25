Logo
Large banner

Несрећа у Српској: Заспао за воланом и забио се у бетонску ограду

Извор:

АТВ

25.02.2026

21:52

Коментари:

0
Несрећа у Ључеву
Фото: Црна-хроника

На магистралном путу Устипрача – Вишеград, у мјесту Ључево, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило лакше тјелесне повреде, док је на возилу причињена већа материјална штета.

Према информацијама Полицијске станице Ново Горажде, чији су службеници обавили увиђај на мјесту догађаја, возилом је управљала старија мушка особа која је, како се наводи, током вожње заспала, након чега је аутомобил ударио у бетонску подзиду поред коловоза.

Возач је том приликом задобио лакше повреде, а на возилу је причињена значајна материјална штета.

Саобраћај на овој дионици пута током трајања увиђаја одвијао се успорено.

Подијели:

Таг :

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ахмед Кастрати и Саша Вилушић сукоб

Хроника

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

5 ч

0
Суд БиХ

Хроника

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен мушкарац ког кога је пронађено више од два килограма дроге

5 ч

0
Дрога

Хроника

Детаљи хапшења због дроге: Пао школски домар

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner