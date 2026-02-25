Несрећа у Српској: Заспао за воланом и забио се у бетонску ограду

На магистралном путу Устипрача – Вишеград, у мјесту Ључево, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило лакше тјелесне повреде, док је на возилу причињена већа материјална штета.

Према информацијама Полицијске станице Ново Горажде, чији су службеници обавили увиђај на мјесту догађаја, возилом је управљала старија мушка особа која је, како се наводи, током вожње заспала, након чега је аутомобил ударио у бетонску подзиду поред коловоза.

Возач је том приликом задобио лакше повреде, а на возилу је причињена значајна материјална штета.

Саобраћај на овој дионици пута током трајања увиђаја одвијао се успорено.