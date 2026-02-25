Logo
Детаљи хапшења због дроге: Пао школски домар

Извор:

АТВ

25.02.2026

17:08

Коментари:

0
Дрога
Фото: Уступљена фотографија

Током јучерашњег дана у Братунцу је ухапшена једна особа због продаје дроге, а касније је откривено да је ријеч о Жељку М. који ради као домар у основној школи.

Миладиновић је осумњичен да је починио два кривична дјела - Неовлаштена производња и промет опојних дрога и Омогућавање уживања дрога.

За прво кривично дјело је запријећена казна до 10 година затвора, а за друго до осам година затвора.

Полицијска управа Зворник је јуче саопштила да су на основу наредбе Основног суда у Сребреници, уз претходну сагласност дежурног тужиоца, извршили претрес куће, помоћних објеката и путничког возила које користи Ж. М., којом приликом су пронађена и привремено одузета четири ПВЦ паковања у којима се налази 35 ПВЦ пакетића са садржајем бијеле прашкасте материје која асоцира на опојну дрогу спид.

Додају да је заплијењено укупно 92,5 грама спида и једно алуминијумско паковање са садржајем сиве прашкасте материје за коју се сумња да је намијењена за мијешање опојне дроге са циљем повећања њене количине, укупне масе 22,4 грама.

Како пише портал "Црна хроника", ријеч је о Жељку М. који ради као домар у Основној школи “Вук Караџић” у Братунцу.

Директор те школе Андија Млађеновић је за "Српскаинфо" потврдио да је ухапшени домар одмах суспендован са посла.

“Сарађујемо с полицијом и тужилаштвом и детаљније информације не можемо откривати”, рекао је.

Није познато да ли је Млађеновић дрогу продавао и у школи, а с обзиром на статус осумњиченог, његова одговорност ће се тек утврђивати.

