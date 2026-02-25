Logo
Large banner

Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

Аутор:

Огњен Матавуљ

25.02.2026

12:50

Коментари:

0
Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Владану Марјановићу, републичком инспектору за храну, који је ухапшен у акцији ”Ада”.

Како је саопштио суд притвор је одређен због сумње да је Марјановић починио кривично дјело примање мита.

Опасност од понављања дјела

Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке или скривањем доказа, као и због опасности од понављања кривичног дјела.

Lisice

Хроника

Мито узео при повратку са скијања: Инспектору Марјановићу предложен притвор

Марјановићу се на терет ставља да је тражио и примио 1.000 КМ мита од власнице продавнице мјешовите робе М.К. За узимање мита од исте жртве осумњичене су и тржишне инспекторке Гордана Вучић и Сања Максимовић, које су такође ухапшене и притворене у акцију ”Ада”.

Тражио 1.000 евра да не пише казну од 10.000 КМ

Како је саопштило тужилаштво Марјановић приликом инспекцијске контроле наводно утврдио одређене неправилности, те је М.К. рекао да је утрвдио више прекршаја за које казна може бити већа од 10.000 КМ. Сутрадан јој је саопштио да се упутио на Јахорини и да би било добро да се састану.

sanja maksimovic i gordana vucic akcija Ada 02

Хроника

Одређен притвор инспекторкама осумњиченим за примање мита

Тада јој је рекао да му мора дати 1.000 евра да не пише толику казну. Она му је дала 500 КМ које је имала код себе. Сутрадан, када се враћао са скијања, Марјановић је поново позвао М.К. и тражио да се састану на бензинској пумпи. Након што му је М.К. дала још 500 КМ мита, Марјановић је ухапшен, а код њега је пронађен и одузет спорни новац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Inspektorat RS

ухапшен инспектор

primanje mita

Једномјесечни притвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Đorđe Ždrale, hapšenje, premlaćivanje pištoljem, prijetnja bombom, Zoran Šjivić, Nikolina Šljivić

Хроника

Подигнута оптужница против Ђорђа Ждрале и Зорана Шљивића

2 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Хроника

У Лакташима ухапшена радница бензинске пумпе због проневјере

3 ч

0
Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга

Хроника

Крвава свађа на Врачару: Бака избола супруга

18 ч

0
Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?

Хроника

Жена избола мужа јер је галамио на ТВ због фудбала?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner