Акција ”Ада”: Одређен притвор и инспектору за храну

Аутор:Огњен Матавуљ
25.02.2026
12:50
Коментари:0
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Владану Марјановићу, републичком инспектору за храну, који је ухапшен у акцији ”Ада”.
Како је саопштио суд притвор је одређен због сумње да је Марјановић починио кривично дјело примање мита.
Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке или скривањем доказа, као и због опасности од понављања кривичног дјела.
Хроника
Мито узео при повратку са скијања: Инспектору Марјановићу предложен притвор
Марјановићу се на терет ставља да је тражио и примио 1.000 КМ мита од власнице продавнице мјешовите робе М.К. За узимање мита од исте жртве осумњичене су и тржишне инспекторке Гордана Вучић и Сања Максимовић, које су такође ухапшене и притворене у акцију ”Ада”.
Како је саопштило тужилаштво Марјановић приликом инспекцијске контроле наводно утврдио одређене неправилности, те је М.К. рекао да је утрвдио више прекршаја за које казна може бити већа од 10.000 КМ. Сутрадан јој је саопштио да се упутио на Јахорини и да би било добро да се састану.
Хроника
Одређен притвор инспекторкама осумњиченим за примање мита
Тада јој је рекао да му мора дати 1.000 евра да не пише толику казну. Она му је дала 500 КМ које је имала код себе. Сутрадан, када се враћао са скијања, Марјановић је поново позвао М.К. и тражио да се састану на бензинској пумпи. Након што му је М.К. дала још 500 КМ мита, Марјановић је ухапшен, а код њега је пронађен и одузет спорни новац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
38
14
37
14
35
14
22
14
07
Тренутно на програму