У Лакташима ухапшена радница бензинске пумпе због проневјере

Извор:

АТВ

25.02.2026

11:29

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Радница бензинске пумпе у Лакташима ухапшена је због сумње да је присвојила неутврђену суму новца и причинила материјалну штету власнику.

Радница М. Б. из Лакташа ухапшена је јуче због сумње да је починила кривично дјело проневјера, саопштено је из Полицијске управе у Бањалуци.

Лице из Србије чији су иницијали Б. М, чије је тренутно боравиште у Котор Варошу, ухапшено је јуче због сумње да је провалило у кућу и украло алат и друге вриједне предмете.

Током криминалистичке обраде пронађени су и одузети отуђени предмети који ће бити враћени власнику.

О оба случаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

