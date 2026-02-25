У Лакташима ухапшена радница бензинске пумпе због проневјере

Извор:
АТВ
25.02.2026
11:29
Радница бензинске пумпе у Лакташима ухапшена је због сумње да је присвојила неутврђену суму новца и причинила материјалну штету власнику.
Радница М. Б. из Лакташа ухапшена је јуче због сумње да је починила кривично дјело проневјера, саопштено је из Полицијске управе у Бањалуци.
Лице из Србије чији су иницијали Б. М, чије је тренутно боравиште у Котор Варошу, ухапшено је јуче због сумње да је провалило у кућу и украло алат и друге вриједне предмете.
Током криминалистичке обраде пронађени су и одузети отуђени предмети који ће бити враћени власнику.
О оба случаја обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
