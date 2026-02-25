Logo
Краљ примљен у болницу: Хитно се огласила палата

Извор:

Агенције

25.02.2026

11:25

Краљ Харалд од Норвешке
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Краљ Харалд од Норвешке примљен је у болницу на Тенерифима због неодређене инфекције и дехидрације, саопштила је данас краљевска палата.

Краљ Харалд, који је у суботу напунио 89 година, хоспитализован је, али се наводи да је тренутно у добром стању, пренио је Индепендент.

Његов лични љекар ће отпутовати на Тенерифе, а најновији извјештај о Харалдовом здравственом стању биће сутра објављен, након што љекар процени ситуацију. Палата је истакла да је краљ Харалд био са краљицом Соњом на одмору.

Саопштење из палате

У уторак увече Краљевска кућа Норвешке се огласила хитним саопштењем: "Његово Величанство Краљ (Харалд V) је вечерас примљен у Универзитетску болницу Хоспитен Сур на Тенерифеу. Краљ се лијечи од инфекције и дехидрације, а његово стање је, с обзиром на околности, добро".

Харалд је на трону Норвешке од 1991. године.

Чести проблеми са здрављем

У фебруару 2024. године, норвешки монарх је хоспитализован због инфекције док је био на одмору у Малезији, а том приликом му је уграђен и привремени пејсмејкер. Касније је враћен у Норвешку, гдје му је уграђен стални пејсмејкер.

Претходно, у јануару 2024. године био је на "боловању" због респираторне инфекције. Такође је био хоспитализован због инфекција у мају и децембру 2023. године. У октобру 2020. године оперисан му је срчани залистак, а 2003. године оперисан је због рака бешике.

Тешко вријеме за норвешку краљевску породицу

Харалдова болест долази усред тешког времена за норвешку краљевску породицу. Снаја краља Харалда, престолонасљедница Мете-Марит, суочава се са негативним реакцијама због свог пријатељства са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном - њено име се више пута помиње у документима које је објавило Министарство правде САД.

Говорећи о свом пријатељству са осрамоћеним финансијером у јануару, Мете-Марит је у саопштењу објављеном за норвешки медиј НРК рекла: "Џефри Епстајн је одговоран за своје поступке. Морам да преузмем одговорност што нисам боље провјерила Епстајнову прошлост и што нисам довољно брзо схватила каква је особа био".

Краљевска чланица, која је удата за престолонасљедника Хакона, насљедника норвешког престола, наставила је: "Дубоко жалим због тога, и ово је одговорност коју морам да преузмем. Показала сам лоше расуђивање и жалим што сам икада имала контакт са Епстајном. Једноставно, то је срамотно", пренио је магазин Hello.

Уз све ово, њен син Мариус Борг Хоиби, из везе прије брака са престолонаследником Хаоконом, оптужен је за укупно 38 кривичних дјела, укључујући четири силовања и више напада. За најтежа кривична дјела изјаснио се да није крив, а у случају осуђујуће пресуде пријети му казна до 16 година затвора.

