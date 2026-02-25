Logo
Данас именовање новог директора Лувра

Извор:

Танјуг

25.02.2026

10:29

Коментари:

0
Музеј Лувр
Фото: Таnjug/AP Photo/Christophe Ena

Очекује се да ће предсједник Француске Емануел Макрон данас, на састанку Министарског савјета, именовати Кристофа Лерибоа за новог директора музеја Лувр, док ће Аник Лемоан бити постављена на функцију директора музеја Орсе, наводе данас француски медији.

Лерибо, који је тренутно предсједник Версајског дворца, замениће Лоранс де Кар, која је поднијела оставку у уторак након крађе француских крунских драгуља, пренио је "Паризјен".

У саопштењу Јелисејске палате је наглашено да Лувру недостаје "нови замах" како би се спровели пројекти модернизације и безбједности, укључујући пројекат "Лувр - Нова ренесанса", који је најављен за 2025. годину.

Лемоан, тренутно директорка Мале палате, преузеће Музеј Орсе и Оранжерију 19. марта, замењујући на том мјесту Силвена Амика, који је преминуо у августу прошле године.

Како је наведено, Макрон је оставку Лоранс Де Кар поздравио као "чин одговорности у вријеме када је највећем свјетском музеју потребан мир и снажан нови подстицај за успјешно спровођење великих пројеката који се односе на безбједност и модернизацију".

Макрон Трамп

Свијет

Макрон ликује због удара на Трампа

- Предсједник Француске се Лоранс Де Кар захвалио на раду и посвећености посљедњих година. Ослањајући се на њену неоспорну научну стручност, желио је да јој повери мисију у оквиру француског предсједавања Г7 о сарадњи између главних музеја дотичних земаља", наводи се у саопштењу - преноси БФМТВ.

Париски музеј Лувр опљачкан је 19. октобра прошле године, када су провалници побјегли са накитом вриједним 88 милиона евра.

У мјесецима након тога услиједили су бројни штрајкови запослених у музеју, што је доводило до честих затварања.

Коментари (0)
