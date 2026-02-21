Макрон о царинама: "Није лоше имати Врховни суд"

21.02.2026
Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да пресуда Врховног суда Сједињених Држава о царинама које је увео предсједник Доналд Трамп показује да је "добро имати противтежу моћи и владавину права у демократијама".
"Није лоше имати Врховни суд и владавину права", рекао је Макрон на годишњем пољопривредном сајму у Паризу.
Он је додао да ће Француска размотрити посљедице Трампове нове глобалне царине од 10 одсто и да ће наставити да извози своје производе.
Бијела кућа је саопштила да ће нова глобална царина коју је увео Трамп ступити на снагу 24. фебруара и да ће важити 150 дана.
Медији преносе да су САД сакупиле више од 130 милијарди долара захваљујући царинама које је укинуо Врховни суд и да се поставља питање поврата тог новца.
