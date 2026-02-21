Logo
Large banner

Макрон о царинама: "Није лоше имати Врховни суд"

21.02.2026

10:14

Коментари:

0
Доналд Трамп исмијавао Макрона и наочале које носи
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber/Gian Ehrenzeller/

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да пресуда Врховног суда Сједињених Држава о царинама које је увео предсједник Доналд Трамп показује да је "добро имати противтежу моћи и владавину права у демократијама".

"Није лоше имати Врховни суд и владавину права", рекао је Макрон на годишњем пољопривредном сајму у Паризу.

Он је додао да ће Француска размотрити посљедице Трампове нове глобалне царине од 10 одсто и да ће наставити да извози своје производе.

Бијела кућа је саопштила да ће нова глобална царина коју је увео Трамп ступити на снагу 24. фебруара и да ће важити 150 дана.

Медији преносе да су САД сакупиле више од 130 милијарди долара захваљујући царинама које је укинуо Врховни суд и да се поставља питање поврата тог новца.

Подијели:

Тагови :

царине

Емануел Макрон

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Економија

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

1 ч

0
Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

Економија

Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

3 ч

0
Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Свијет

Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

17 ч

0
Поништене Трампове царине

Свијет

Поништене Трампове царине

18 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

Економија

Трамп: Не планирамо да враћамо новац компанијама због царина

1 ч

0
Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

Економија

Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу

3 ч

0
Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

Економија

Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

17 ч

0
пруга илустрација

Економија

Поскупљује жељезнички превоз: Укидају се и повластице

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

10

56

Несвакидашња интервенција у Бањалуци: Ватрогасци скидали патике са кабла

10

45

Тежак удес, саобраћај обустављен, има повријеђених

10

35

Преминуо малишан (2) који је добио срце које није смјело бити пресађено: Родитељи траже одговоре

10

22

До краја фебруара стиже новац за четири знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner