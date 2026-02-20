Logo
Битка се наставља: Прва реакција Трампа након поништавања царина

Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп назвао је одлуку Врховног суда да је прекорачио своја овлашћења увођењем глобалних царина "срамотом".

То је изјавио данас главни дописник Си-ен-ен-a из Бијеле куће. Након пресуде, Трамп је додао да има "резервни план" за ове дажбине.

Претходно је суд поништио Трампове далекосежне глобалне царине, одбацивши његову употребу ванредних овлашћења за увођење трговинских намета и нанијевши му велики пораз по кључном питању од суштинског значаја за његову економску агенду.

Трамп је био веома јасан по том питању, тврдећи да је ријеч о једном од најважнијих случајева у историји САД и да би одлука против њега била погубна за економију земље.

Пресуда се није бавила питањем права на повраћај царина.

