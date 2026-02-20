Logo
Large banner

Битно: Зашто сарајевске политичке партије долазе у Бањалуку?

Извор:

АТВ

20.02.2026

16:36

Битно: Зашто сарајевске политичке партије долазе у Бањалуку?
Фото: атв

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута одговара на питање: Зашто сарајевске политичке партије долазе у Бањалуку?

Сарајево грца у неријешеним проблемима, бошњачки политичари умјесто конкретних рјешења бирају Бањалуку као позорницу за почетак кампање и потписивање политичких споразума.


Умјесто да одговоре на незадовољство грађана у властитом дворишту, одлучили су да политичке поруке и амбиције пласирају из Републике Српске.


Коме одговара оваква политичка представа, да ли је то провокација из Сарајева?

За 'Битно' говоре: Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука, Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву и Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Дејан Рауш

Large banner

Више из рубрике

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

4 ч

0
Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

Емисије

Арт радар: Путовање у нове погледе на умјетност

23 ч

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Горња Радња

1 д

0
Битно: О (не)здравом начину живота

Емисије

Битно: О (не)здравом начину живота

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

24

Сњежно невријеме на сјеверу Хрватске, ванредна ситуација у Марибору

18

19

Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа

18

06

Фицо Зеленском: Узалуд нас убјеђујеш – сви у ЕУ знају да Украјина губи у сукобу

18

02

Фармер објаснио зараду: Колико можете да зарадите од 50 кокошки?

17

53

Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner