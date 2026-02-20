Битно: Зашто сарајевске политичке партије долазе у Бањалуку?

Извор:
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута одговара на питање: Зашто сарајевске политичке партије долазе у Бањалуку?
Сарајево грца у неријешеним проблемима, бошњачки политичари умјесто конкретних рјешења бирају Бањалуку као позорницу за почетак кампање и потписивање политичких споразума.
Умјесто да одговоре на незадовољство грађана у властитом дворишту, одлучили су да политичке поруке и амбиције пласирају из Републике Српске.
Коме одговара оваква политичка представа, да ли је то провокација из Сарајева?
За 'Битно' говоре: Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука, Драго Вуковић, социолог и професор на Универзитету у Источном Сарајеву и Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Дејан Рауш.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
