Народ прича: Горња Радња

АТВ

19.02.2026

17:31

Фото: АТВ

Биљана вас овог петка води у Горњу Радњу, надомак Теслић, село вриједних домаћина и добрих мајстора, који су сложно подигли једну од најљепших камених православних светиња у овом крају – Храм Светог кнеза Лазара.

Посвећен Кнез Лазару, храм у себи носи снагу и дух народа радњанског краја. Село је то које је у септембру 1995. године бомбардовао НАТО, остављајући страдање и болне ожиљке.

Народ Горње Радње, памти и прича – да будући нараштаји никада не забораве.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

