Битно: О разводу

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о разводу.
У Републици Српској током 2024. године разведено је 868 бракова, а склопљено чак 375 мање него раније. Тренд се наставио и у 2025. години.
Да ли нас је захватила глобална грозница лаког окончања брака?
Зашто папир више није битан? Да ли је љубав у кризи или нам формалности више нису битне?
Зато је битно пронаћи одговор на питање да ли је храбрије остати или отићи?
За 'Битно' говоре: Тања Ђакушић, социјални радник-супервизор, Бојана Матић, психотерапеут и Бранкица Раковић, уредница магазина 'Лола' те инфлуенсер.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
