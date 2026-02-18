Logo
Битно: О разводу

Извор:

АТВ

18.02.2026

11:36

Фото: АТВ

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о разводу.

У Републици Српској током 2024. године разведено је 868 бракова, а склопљено чак 375 мање него раније. Тренд се наставио и у 2025. години.

Да ли нас је захватила глобална грозница лаког окончања брака?

Зашто папир више није битан? Да ли је љубав у кризи или нам формалности више нису битне?

Зато је битно пронаћи одговор на питање да ли је храбрије остати или отићи?

За 'Битно' говоре: Тања Ђакушић, социјални радник-супервизор, Бојана Матић, психотерапеут и Бранкица Раковић, уредница магазина 'Лола' те инфлуенсер.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

