У првом плану: Борис Малагурски

Извор:
АТВ
16.02.2026
12:54
'У првом плану' овог уторка је Борис Малагурски, српско-канадски филмски редитељ, продуцент, сценариста, активиста, писац, политички коментатор, ТВ водитељ.
Разговараће о актуелној политичкој ситуацији у нашој држави, региону и свијету, геополитичким промјенама, историји и култури српског народа, снимљеним и филмовима у настајању.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
