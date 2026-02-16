Logo
У првом плану: Борис Малагурски

АТВ

16.02.2026

12:54

У првом плану: Борис Малагурски

'У првом плану' овог уторка је Борис Малагурски, српско-канадски филмски редитељ, продуцент, сценариста, активиста, писац, политички коментатор, ТВ водитељ.

Разговараће о актуелној политичкој ситуацији у нашој држави, региону и свијету, геополитичким промјенама, историји и култури српског народа, снимљеним и филмовима у настајању.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

