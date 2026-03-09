Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

Аутор:АТВ
Грађевински радник из Велике Британије доживио је крајње непријатно искуство, пошто је завршио у болници, јер му је кожа преко ноћи постала плава.
Тек након прегледа љекари су открили узрок – нешто што нико, у први мах, није ни могао да претпостави.
Томи Линч (42) из округа Дарбишир подијелио је своју причу с локалним медијима. Све је почело након што је преспавао у новој постељини, а ујутру се пробудио са изгледом јунака из филма “Аватар”.
“Пробудио ме пријатељ. Када ме је видио, одмах смо кренули у болницу”, испричао је.
Затечено медицинско особље смјестило је Томија у собу и одмах је прикључен на кисеоник. Постојала је озбиљна забринутост због боје његове коже, а пацијента је гледало чак десет љекара.
Права истина иза овог бизарног случаја откривена је тек током прегледа, преноси Миррор.
Када је докторка обрисала Томијеву руку алкохолом, вата је моментално постала плава! Тада је било јасно шта се догодило – боја са нове постељине пренијела се на кожу током спавања, преноси Телеграф.
“Нисам знао да постељину треба опрати прије него што се спава у њој. Сви су ме гледали збуњено“, признао је Британац.
Он се присјетио непријатног тренутка када је стигао у болницу.
“Дјеловао сам као дух! Морао сам да приђем шалтеру, а нисам ни знао шта да кажем: ‘Добар дан, пробудио сам се плав’“, испричао је.
Љекари су му рекли да овакав случај никада нису имали.
“Било ме је срамота, али рекли су да сам их добро насмијао. У болницама обично немају много смијешних прича“, рекао је.
Иначе, Томи је добио нову постељину на поклон од пријатеља. Међутим, није је опрао прије употребе и то га је коштало читаве драме.
“Након првог спавања примијетио сам трагове плаве боје на рукама, али нисам обраћао пажњу. Након друге ноћи, настао је хаос. Вјероватно сам се више знојио”, открио је.
Ипак, проблеми нису одмах нестали, јер је Томи наредних дана скидао боју са коже – и није било лако.
“Стално сам се купао, вода је била плава. Требало ми је недјељу дана да све скинем“, казао је.
