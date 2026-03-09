Плануле цијене пелета: Трговци упозоравају - не очекује се веће појефтињење

Док се у појединим дијеловима Србије поново помињу листе чекања за куповину пелета, на стовариштима у Сремској Митровици огрев је тренутно доступан.

Ипак, како наводе радници стоваришта, значајније појефтињење у наредном периоду не треба очекивати.

Цијена пелета тренутно се креће око 47 динара по килограму, односно приближно 27.000 до 29.400 динара по тони у продаји на велико. У малопродаји, у зависности од произвођача, квалитета и паковања, цијена може достићи и 32.000 до 39.000 динара по тони.

Радници стоваришта кажу да купци често очекују да цијене падну у прољеће, али да тржиште ове године не показује веће промјене.

Зашто је долазило до несташица

Према ријечима трговаца, један од разлога ранијих проблема у снабдевању био је недостатак дрвне сировине.

Део дрвне масе био је усмјерен кроз различите програме и друге потребе, па произвођачи нису имали довољно материјала за производњу пелета. То је у појединим дијеловима Србије довело до повећане потражње и повремених несташица.

Иако је ситуација сада стабилнија, трговци наводе да тржиште и даље може брзо реаговати на промене у набавци сировине.

Колико кошта огревно дрво

Када је ријеч о огревном дрвету, цијене на стовариштима у Сремској Митровици тренутно се крећу приближно од 8.000 до 10.000 динара по кубном метру, у зависности од врсте дрвета и начина сјечења.

Буква је и даље најтраженија врста огрева, а у домаћинствима се најчешће купује око 10 кубика дрвета за једну грејну сезону.

На тржишту се може наћи и буков чурум, односно угљенисани остатак дрвета, чија цијена износи око 12.000 динара по тони, док за веће количине стоваришта често одобравају попусте.

Када је најбоље купити огрев

Према искуству продаваца, прољеће је и даље најповољнији период за куповину огрева.

Мјесеци попут априла и маја обично су мирнији када је ријеч о потражњи, па купци тада лакше долазе до потребних количина без притиска који настаје пред почетак грејне сезоне.

Шта највише користе Митровчани

У домаћинствима на територији Сремске Митровице која нису прикључена на гасну мрежу или систем даљинског грејања, и даље доминира огревно дрво, док мањи дио грађана користи пелет или електричну енергију за грејање.

Због високих цијена, многи грађани огрев купују постепено или на рате, како би обезбиједили бар дио потребних залиха за наредну зиму.

Иако тренутно нема несташица на стовариштима, трговци поручују да они који планирају куповину огријева не би требало да чекају посљедњи тренутак, преноси Ало.