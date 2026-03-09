Logo
Упозорење ММФ-а: "Свјетске економије морају да се припреме за непојмљиве шокове"

09.03.2026

12:50

Упозорење ММФ-а: "Свјетске економије морају да се припреме за непојмљиве шокове"
Фото: Танјуг/АП

Свјетске економије морају да се припреме за непојмљиве шокове, упозорила је данас директорка Међународног монетарног фонда (ММФ) Кристалина Георгијева, коментаришући рат на Блиском истоку.

"Ако сукоб потраје, јасно је да може да утиче на тржишни сентимент, раст и инфлацију и створи нове захтјеве за креаторе монетарне политике", навела је Георгијева на симпозијуму у Токију.

Према њеним ријечима, економски шокови би могли да услиједе и након завршетка сукоба, тако да је неопходно бити стално у приправности, преноси Блумберг.

"У овом новом глобалном окружењу, мислите на непојмљиво и припремите се за њега", поручила је директорка Међународног монетарног фонда.

Георгијева је истакла да би трајнији раст цијена енергената од 10 одсто током годину дана повећао глобалну инфлацију за 40 базних поена и успорио економски раст.

Препоручила је државама да инвестирају у снажне институције и политике који подржавају отпорну економију и раст вођен приватним сектором, као и да користе расположиви простор за интервенцију када је потребно.

"Контролишете своје домаће политике. Припремите своју економију да се што боље суочи са овим шоковима", навела је она.

Георгијева је додала да Јапан, који зависи од Блиског истока за око 90 одсто својих нафтних потреба, сада додатно осјећа ризик од стагфлације усљед скока цијена нафте и слабог јена, што би могло да приморати владу у Токију на повећане фискалне издатке.

(Bloomberg)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

економија

Bliski istok

cijena nafte

Коментари (0)
