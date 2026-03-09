Први раст цијена хране након пет мјесеци: Највише је поскупјела једна житарица

Извор:
Агроклуб
09.03.2026
11:17
Коментари:0
Упркос мјесечном расту, цијене хране на свјетском тржишту и даље су ниже него прије годину дана, а знатно испод рекордног нивоа из марта 2022.
Глобалне цијене хране у фебруару су након пет мјесеци пада први пута забиљежиле раст, показују најновији подаци Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО).
Према њиховом индексу цијена хране, глобална корпа основних прехрамбених производа у фебруару је достигла 125,3 бода, што је 0,9 одсто више него у јануару. Раст су понајприје подстакле више цијене житарица, меса и биљних уља, док су млијечни производи и шећер појефтинили.
Упркос том мјесечном расту, цијене хране на свјетском тржишту и даље су ниже него прије годину дана, а знатно испод рекордне разине из марта 2022., када је тржиште потресао рат у Украјини.
Цијене житарица у фебруару су порасле за 1,1 одсто у односу на јануар. Највише је поскупила пшеница, чије су цијене порасле за 1,8 одсто. Разлог су прије свега извјештаји о мразу и могућем измрзавању усјева у дијеловима Европе и САД-а, али и логистички проблеми у Русији те напетости у црноморском региону. Код осталих житарица раст је био блажи.
Јечам је поскупио због снажне потражње из Кине за аустралијским житарицама. Сирак је такође скупљи због снажне међународне потражње. Кукуруз је задржао релативно стабилну цијену док су цијене риже благо порасле.
Биљна уља на највишем нивоу од 2022.
Највећи раст забиљежиле су цијене биљних уља, које су порасле 3,3 одсто у односу на јануа достигавши највиши ниво од јуна 2022.
Поскупљења су предводили палмино уље, због снажне потражње и сезонски ниже производње у југоисточној Азији, сојино због очекивања подстицајних биогоривних политика у САД-у те уљане репице због раста потражње ониме из Канаде.
С друге стране, сунцокретово уље је благо појефтинило, дијелом због повећаног извоза из Аргентине и слабије потражње.
Глобалне цијене меса порасле су 0,8 одсто у односу на јануар, а чак 8 одсто у односу на прошлу годину. Највећи раст забиљежен је код говедине и јањетине.
Цијене јањетине достигле су рекордну разину, углавном због ограничене понуде из Океаније, главне извозне регије за свјетско тржиште.
Цијене говедине такође су порасле, подстакнуте снажном потражњом из Кине и САД-а, што је повећало извозне цијене у водећим произвођачима попут Аустралије и Бразила.
Код свињетине и перади раст је био благ.
За разлику од меса и житарица, млијечни производи су појефтинили. Индекс цијена пао је 1,2 одсто у односу на јануар и чак 19 одсто у односу на прошлу годину.
Пад траје још од јула 2025., а највише су појефтинили сиреви, особито у Европској унији. Разлог је комбинација веће производње млијека, слабије потражње на извозним тржиштима те јача међународна конкуренција.
С друге стране, млијеко у праху поскупило је због повећане потражње из Сјеверне Африке, Блиског истока и југоисточне Азије.
Највећи пад забиљежио је шећер, чија је цијена пала 4,1 одсто у односу на јануар, а чак 27 одсто у односу на прошлу годину. То је најнижи ниво цијена од октобра 2020.
Пад цијена посљедица је очекивања обилне глобалне производње, укључујући прогнозе рекордног урода у САД-у. Тај је учинак надмашио негативан утицај смањене процјене производње у Индији и сезонског пада производње у Бразилу.
(Агроклуб)
Регион
4 ч0
Хроника
4 ч0
Економија
4 ч0
Сцена
4 ч2
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму