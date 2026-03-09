Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

Извор:
Телеграф
09.03.2026
10:35
Коментари:2
Хрватски пјевач, Тони Цетински, требало је да одржи концерт у хали Спенс у Новом Саду, поводом Дана жена, али га је ипак отказао и то само неколико сати пред почетак.
Разлог отказивања је шокирао многе. Цетински је изјавио да: "Спенс код неких људи носи болне успомене из ратних 90-их".
Његов скандалозни потез изазвао је лавину коментара како у Србији, тако и у Хрватској, али ово није први пут да пјевач шокира јавност својим потезима.
Тони Цетински се током пандемије коронавируса нашао и под истрагом УСКОК-а због сумње да је купио лажну потврду о вакцинацији.
Истрага терети посреднике и медицинску сестру да су у информациони систем неистинито уносили податке о вакцинацији низа познатих личности, за шта су наручиоци плаћали најмање 100 евра, а на том списку нашао се и Тони Цетински.
Тони је овако о томе говорио:
"Ја нисам ни купио, ни желио тај ковид сертификат. Сваки дан су ми људи нудили сертификат, али ја га никад нисам прихватио", али докази говоре другачије.
Према званичним инспекцијским надзорима МУП-а Хрватске, спорни сертификат му је издат 8. новембра 2021. године, а пјевач га је користио чак три пута за прелазак границе - на прелазима Славонски Брод, Бајаково и Ораховље.
Најмрачнија мрља у његовом животу догодила се у новембру 2017. године, када је својим аутомобилом у Ровињу налетио на Ибрахима Кевљанина, након чега је услиједио трагичан исход.
Цетински се бранио тврдњама да је возио "осам на сат", да није био пијан ни дрогиран, те да је несрећни човјек "дефинитивно лежао на путу".
Тони Цетински се није појавио на сахрани страдалог човјека, што му је јавност тада највише замерила.
Правдао се ријечима да "није могао да скупи снаге" и да није добро, те да не жели да му ико инсинуира "грозне ствари".
Године 2014. велика правна и породична драма је задесила фамилију хрватског музичара.
Отац и мајка Тонија Цетинског тада су били приведени усљед сумњи да су покушали да лажирају пореску документацију.
Међутим, ова агонија је кратко трајала, јер је судија већ у 15 часова истог дана, након што је пажљиво сагледао аргументе тужиоца, ослободио брачни пар и послао их кући.
Убрзо се путем Фејсбука огласио Тонијев брат, Матео, чије ријечи о овом потресном догађају преносимо у оригиналу:
"Након што је судија у 15 сати преслушао аргументације тужитеља, судија је моје родитеље пустио исти час. Дакле само ради неаргументованих наклапања моји су родитељи усликани са лисицама, преноћили су сједећи, прозивали на медијски линч.. Даље да не говорим јер ми срце дословно пуца. Гдје је ту логика? Гдје је ту правда? Како да те слике сад избришем из мозга?"
На ову братовљеву изјаву, Тони се надовезао кратким и оштрим питањем: "Пуштени без поговора и размишљања и шта сад?".
Подсјетимо, јуче се огласио и открио да чврсто стоји иза одлуке да откаже концерт у Спенсу.
"Након што сам доведен у тешку ситуацију и након пажљивог размишљања одлучио сам да се концерт планиран у дворани СПЕНС у Новом Саду у овом термину неће одржати. У посљедњим данима упознат сам с бројним свједочанствима људи за које та дворана носи тешке успомене из ратних деведесетих. Као човјек који дубоко поштује сваку људску патњу, осјећам одговорност да на то не останем равнодушан.
Желим јасно рећи да према публици у Србији осјећам велико поштовање и захвалност. Годинама ме тамо дочекују с љубављу и пјесмом, отворена срца па вјерујем да ће и ову моју одлуку разумијети, а не осудити. Ова одлука није донесена против било кога, нити из жеље за подијелама, него управо супротно из жеље да музика остане оно што је увијек била, простор сусрета, емоције и заједништва изван политичког контекста који се овдје догодио. Вјерујем да ће доћи вријеме и мјесто гдје ћемо се поновно окупити без терета прошлости и пјевати заједно", написао је Тони Цетински, а у објави је још навео да се осјећа "спокојно".
Овим поводом огласили су се из хале Спенс.
"Изузетно нам је жао што ће многобројна публика и обожаваоци Тонија Цетинског остати ускраћени за још један музички спектакл. Умјесто да ово буде ноћ за памћење, нарочито на један међународни празник Дан жена, сви који су се радовали поново сусрету са музичаром, који је у истој овој дворани одржао незаборавне концерте, мораће да се задовоље овом информацијом", кажу из Спенса.
У управи Спенса са жаљењем констатују "да је још једном умјесто љубави, пријатељства, спорта и младости у први план избила злонамјерност оних који су проузроковали овакву одлуку".
Сцена
21 ч1
Сцена
22 ч4
Сцена
23 ч5
Сцена
3 мј0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму