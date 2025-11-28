Logo
Large banner

Тони је надимак: Легендарни пјевач открио како се заправо зове

Извор:

АТВ

28.11.2025

21:32

Коментари:

0
Пјевач Тони Цетински
Фото: Youtube/ screenshot

Један од најпопуларнијих пјевача региона Тони Цетински јавности је познат под тим именом од почетка своје каријере.

Тек недавно је у емисији ХРТ-а на питање новинарке како се зове открио своје име.

"Anthony Antonijus Cetinski", рекао је прослављени пјевач који је јавности познат само као Тони.

Toni cetinski karleuša

Сцена

Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!

Подијели:

Тагови:

Toni Cetinski

Име

nadimak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

Кошарка

Стижу ултиматуми Партизану: Ако оде Обрадовић, одлазе и играчи

14 ч

0
Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

Хроника

Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

15 ч

1
Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

Остали спортови

Карате: Одличан наступ бањалучких каратиста на Балканском првенству

15 ч

0
Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

Република Српска

Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

15 ч

0

Више из рубрике

Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

Сцена

Амиџић са супругом напустио Београд: Броји ситно до порођаја, а ево како уживају

18 ч

0
Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Сцена

Нивес Целзијус показала нову тетоважу

22 ч

0
Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Сцена

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

22 ч

0
Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

Сцена

Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

11

55

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner