Тони је надимак: Легендарни пјевач открио како се заправо зове

Извор:
АТВ
28.11.2025
21:32
Коментари:0
Један од најпопуларнијих пјевача региона Тони Цетински јавности је познат под тим именом од почетка своје каријере.
Тек недавно је у емисији ХРТ-а на питање новинарке како се зове открио своје име.
"Anthony Antonijus Cetinski", рекао је прослављени пјевач који је јавности познат само као Тони.
Сцена
Тони Цетински звао Јелену Карлеушу у мотелску собу у Бањалуци: ШОК прича!
Кошарка
14 ч0
Хроника
15 ч1
Остали спортови
15 ч0
Република Српска
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
11
58
11
55
Тренутно на програму