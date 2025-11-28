Logo
Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Мондо.рс

28.11.2025

13:20

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Јелисавета Орашанин важи за једну од најатрактивнијих глумица на домаћој сцени, а познато је да је веома активна и на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје често дијели приватне фотографије.

Недавно је Јелисавета објавила низ фотографија, а једна је посебно изазвала интересовање.

На слици је фокус био на доњем дијелу гардеробе, тачније црној кожној сукњи са прорезима на боковима, коју је комбиновала са црним хулахопкама.

Оно што су многи примијетили и коментарисали је чињеница да је Јелисавета била без доњег веша, преноси "Мондо".

Јелисавета Орашанин
Јелисавета Орашанин

