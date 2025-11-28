Logo
Large banner

Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Извор:

Телеграф

28.11.2025

09:09

Коментари:

1
Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Рада Манојловић током цијеле своје каријере имала је само ријечи хвале за директора Гранда, Сашу Поповића, посебно након његове смрти.

Пјевачица је сада испричала и нешто што мало ко зна, везано за великог естрадног мага.

несрећа

Хроника

Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

Наиме, гостујући у једној емисији, Рада је открила како их је у једном моменту тадашњи директор Гранда заштитио.

Рада је испричала да су она и њене колегинице биле на почетку каријере и да су биле наивне, те да нису знале да се неки пројекти могу како је рекла "одбити" све док им Саша Поповић то није апострофирао.

- Нисам испричала како нас је Поповић заштитио од превише голог сликања, хтједох рећи порног*рафије - започела је Рада.

- Дошле смо на велико новогодишње сликање. Речено нам је да је све договорено са Салетом и спремили су нам купаће костиме. Требало је да будемо Деда Мразице, имале смо капице и биле потпуно голе. Дјевојчице од 19, 20 година, стварно смо биле дјеца - наставља причу Манојловићева.

илу-водостај-25112025

Друштво

Опада ниво Уне и Сане

- Замисли, приказујеш се на сцени у "народском" издању, културном, а прва насловна страна да будемо голе! Поповић кад је то чуо, моментално је назвао ту медијску кућу: "Ове фотографије! Ово не може! Одмах да сте им донијели хаљине које приличе њиховим годинама!" - присјетила се Рада.

- Буде ми жао кад причају како је "тјерао некога да се скида". Тада нас је заштитио и показао да не морамо баш све да радимо - закључила је пјевачица за Гранд.

Подијели:

Таг:

Рада Манојловић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Свијет

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

6 ч

0
Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Кошарка

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

7 ч

0
Рерна кухиња храна шпорет

Савјети

Зашто није паметно оставити отворену рерну након печења?

7 ч

0
Степенице

Савјети

Није со: Овај јефтини састојак уклања лед са степеница

7 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Урош Ћертић

Сцена

Ухапшен Урош Ћертић

20 ч

0
Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Сцена

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

1 д

0
Ruža cvijet

Сцена

Пјевачица (32) преминула након естетске операције

1 д

0
Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

Сцена

Марија Шерифовић открила ко је за њу највећа звијезда на сцени

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner