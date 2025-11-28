Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Извор:
Рада Манојловић током цијеле своје каријере имала је само ријечи хвале за директора Гранда, Сашу Поповића, посебно након његове смрти.
Пјевачица је сада испричала и нешто што мало ко зна, везано за великог естрадног мага.
Наиме, гостујући у једној емисији, Рада је открила како их је у једном моменту тадашњи директор Гранда заштитио.
Рада је испричала да су она и њене колегинице биле на почетку каријере и да су биле наивне, те да нису знале да се неки пројекти могу како је рекла "одбити" све док им Саша Поповић то није апострофирао.
- Нисам испричала како нас је Поповић заштитио од превише голог сликања, хтједох рећи порног*рафије - започела је Рада.
- Дошле смо на велико новогодишње сликање. Речено нам је да је све договорено са Салетом и спремили су нам купаће костиме. Требало је да будемо Деда Мразице, имале смо капице и биле потпуно голе. Дјевојчице од 19, 20 година, стварно смо биле дјеца - наставља причу Манојловићева.
- Замисли, приказујеш се на сцени у "народском" издању, културном, а прва насловна страна да будемо голе! Поповић кад је то чуо, моментално је назвао ту медијску кућу: "Ове фотографије! Ово не може! Одмах да сте им донијели хаљине које приличе њиховим годинама!" - присјетила се Рада.
- Буде ми жао кад причају како је "тјерао некога да се скида". Тада нас је заштитио и показао да не морамо баш све да радимо - закључила је пјевачица за Гранд.
