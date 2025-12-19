Logo
Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА

Извор:

Телеграф

19.12.2025

11:17

Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА
Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су Орландо Меџик резултатом 126:115, а поново је најдоминантнији и најзаслужнији за тријумф тима из Колорада био је Никола Јокић.

Српски центар је за 38 минута проведених на паркету забиљежио 23 поена, 11 скокова и 12 асистенција. Он је на овој утакмици престигао Карима Абдул Џабара по броју асистенција као центра током каријере, а послије је у свлачионици добио поклон од Дејвида Аделмана.

Он је држао говор, па је затим почео директно да говори Николи Јокићу:

- Знате ли ко је имао највише асистенција, људи? Карим Абдул Џабар. Сада је то Никола Јокић - рекао је амерички тренер послије победе над Орландом у свлачионици.

Дејвид Аделман је на крају Јокићу поклонио лопту, у знак сећања на још један рекорд и исписивање историје које ће тешко бити надмашено.

(Телеграф)

Никола Јокић

Košarka

НБА

