Јокић исписао историју и урадио нешто што нико није до сада у НБА

Извор:
Телеграф
19.12.2025
11:17
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су Орландо Меџик резултатом 126:115, а поново је најдоминантнији и најзаслужнији за тријумф тима из Колорада био је Никола Јокић.
Српски центар је за 38 минута проведених на паркету забиљежио 23 поена, 11 скокова и 12 асистенција. Он је на овој утакмици престигао Карима Абдул Џабара по броју асистенција као центра током каријере, а послије је у свлачионици добио поклон од Дејвида Аделмана.
Он је држао говор, па је затим почео директно да говори Николи Јокићу:
- Знате ли ко је имао највише асистенција, људи? Карим Абдул Џабар. Сада је то Никола Јокић - рекао је амерички тренер послије победе над Орландом у свлачионици.
Дејвид Аделман је на крају Јокићу поклонио лопту, у знак сећања на још један рекорд и исписивање историје које ће тешко бити надмашено.
(Телеграф)
Кошарка
7 ч0
Кошарка
1 д0
Бања Лука
1 д0
Кошарка
3 д0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
16 ч0
Кошарка
16 ч0
Кошарка
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Тренутно на програму