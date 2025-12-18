Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Извор:
Познати ланац брзе хране, Тако Бел, на оригиналан начин се извинио Николи Јокићу кроз нову рекламу, подсјећајући на ноћ НБА драфта када је избор српског центра остао у сјенци њиховог производа.
Наиме, 26. јуна 2014. године, Денвер је одабрао Јокића као 41. пика, али је телевизијски пренос у том кључном тренутку прекинут рекламом. Док је на екрану ишао само испис (кајрон) са информацијом о избору, гледаоци су гледали промоцију новог бурита ланца Тацо Белл. Тако је тренутак који је означио почетак једне од највећих НБА каријера остао готово непримјећен.
Сада, када је Јокић троструки МВП и НБА шампион, компанија је одлучила да се нашали на свој рачун.
''Овај снимак је за Николу Јокића. Ако нисте Никола, наставите даље… Извињавамо се што је наш ‘qуесарито’ украо твоју славу те ноћи 2014. године. Враћа се поново. Дај му шансу'', поручили су из компаније.
Занимљиво је да се и сам Јокић раније шалио на рачун овог догађаја, откривши да због тога никада није посјетио њихове ресторане.
''Мислим да никада нисам јео у Тако Белу само због тога'', рекао је Јокић кроз смијех у једном интервјуу.
Док се у Америци одвијао драфт, у Србији је била дубока ноћ, а Никола Јокић је спавао. Није ни слутио шта се дешава док га није пробудио телефонски позив, преноси Спортал.
''Брат ме зове усред ноћи и каже ми да сам драфтован. Он је већ отворио шампањац и славио. Ја му кажем: ‘У реду, али ја сада спавам, пусти ме.’ И спустим слушалицу'', рекао је Јокић, и додао:
''Тек ујутру сам постао свјестан, али сам тада мислио да то и није толико важно и да ћу остати још у Европи'', присјетио се.
