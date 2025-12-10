Logo
Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

Извор:

Агенције

10.12.2025

19:00

Коментари:

0
Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

Најбољи српски кошаркаш Никола Јокић (30) спада у ријетке спортисте који у савременом добу немају профиле на друштвеним мрежама, па према анализи угледног магазина „Форбс“ због тога годишње пропушта између шест и десет милиона евра потенцијалне зараде.

Кошаркаш Денвер Нагетса посљедњи пут је користио друштвене мреже када је био тинејџер, након чега је, из непознатог разлога, угасио све профиле.

И врапцима на глави познато је да корпулентни центар поријеклом из Сомбора не воли да се експонира у јавности, иако то, хтјели–не хтјели, спада у саставни дио професионалног спорта.

Дакле, Јокић на годишњем нивоу од кошарке приходује чак 55,2 милиона евра, док му спонзорски уговори, с друге стране, доносе тек око осам милиона - цифра која би сигурно била далеко већа када би користио социјалне платформе попут већине колега из најјаче лиге свијета.

Управо зато је познати часопис уз помоћ АИ алата, процијенио да троструки МВП НБА лиге годишње остаје без огромне суме - између шест и десет милиона долара (најмање 5.000.000 евра) које би могао да заради само кроз онлајн присуство и пратеће комерцијалне активности.

Када се погледају зараде осталих НБА асова, разлика је огромна.

Стеф Кари ван паркета зарађује око 100 милиона долара годишње, Леброн Џејмс приближно 85 милиона, док Шеј Гилџус-Александер, један од Јокићевих највећих конкурената за МВП титулу, приходује око 25 милиона од маркетиншких ангажмана.

Тагови:

Никола Јокић

НБА

društvene mreže

sponzori

Košarka

Коментари (0)
