Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

Фудбалски клуб Партизан је заинтересован да у своје редове доведе Лазара Јовановића.
Јовановић је од љета члан екипе Штутгарта, гдје није успио да се наметне, па сада бундеслигаш, гледа гдје да га пошаље на позајмицу.
Како преноси "Спортињо", један од клубова који су заинтересовани јесте и Партизан, који већ у својим редовима има Јована Милошевића, који је и даље фудбалер Штутгарта.
Много буре се подигло у клубу, послије прекомандовања његовог брата Душана Јовановића, послије чега су многи чланови омладинске школе пријетили да ће напустити клуб.
