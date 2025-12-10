Logo
Large banner

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

10.12.2025

18:55

Коментари:

0
Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан је заинтересован да у своје редове доведе Лазара Јовановића.

Јовановић је од љета члан екипе Штутгарта, гдје није успио да се наметне, па сада бундеслигаш, гледа гдје да га пошаље на позајмицу.

partizan

Кошарка

Огласио се Партизан због новог тренера

Како преноси "Спортињо", један од клубова који су заинтересовани јесте и Партизан, који већ у својим редовима има Јована Милошевића, који је и даље фудбалер Штутгарта.

Много буре се подигло у клубу, послије прекомандовања његовог брата Душана Јовановића, послије чега су многи чланови омладинске школе пријетили да ће напустити клуб.

Подијели:

Тагови:

ФК Партизан

ФК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

8 ч

0
Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

Кошарка

Новинарка открива: "Обрадовићева ћерка ми је рекла..."

1 д

0
Кошаркашки тренер

Кошарка

Ко је Мирко Оцокољић, нови тренер Партизана?

2 д

0
Пуцњава у Београду

Хроника

Вођа навијача Партизана изрешетан у познатом ресторану био у друштву Алибега

3 д

0

Више из рубрике

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Фудбал

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

8 ч

0
Преокрет Барсе, велика побједа Ливерпула

Фудбал

Преокрет Барсе, велика побједа Ливерпула

22 ч

0
Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!

Фудбал

Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!

1 д

0
И БиХ има свог кандидата за Златну копачку

Фудбал

И БиХ има свог кандидата за Златну копачку

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

19

Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

21

08

Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

21

08

УЖИВО: Битно, 10.12.2025.

21

06

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

21

05

Убиство Милана Вукелића: Досије открива досад непознате детаље језиве ликвидације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner