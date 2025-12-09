Преокрет Барсе, велика побједа Ливерпула

Извор:
09.12.2025
23:12
Фудбалери Барселоне губили су од Ајнтрахта из Франкфурта, били су у незавидној позицији, али су успјели да преокрену уз два гола Жила Кундеа - 2:1.
Бајерн је надиграо Спортинг са 3:1, Аталанта је била боља од Челсија са 2:1, а Ливерпул од Интера у гостима са 1:0.
Фудбалери Олимпијакоса побиједили су као гости екипу Каирата у првој утакмици шестог кола УЕФА Лиге шампиона.
Меч у Астани завршен је резултатом 1:0. Стријелац јединог гола био је Португалац Желсон Мартинш у 73. минуту.
Српски фудбалер Југ Станојев заиграо је Каират од 82. минуту и недуго затим био у прилици да озбиљније угрози гол ривала.
Фудбалери Бајерна савладали су Спортинг из Лисабона резултатом 3:1 у утакмици шестог кола.
Гости су повели аутоголом Џошуе Кимиха у 54. минуту, изједначио је Серж Гнабри у 65, а потпуни преокрет донели су Ленарт Карл у 69. и Џонатан Та у 77. минуту.
Ливерпул је извојевао велику побједу на гостовању Интеру, славио је голом Собослаја у 88. минуту са бијеле тачке.
Меч је ријешен тако што је неопрезни Бастони у свом шеснаестерцу повукао за дрес Флоријана Вирца, а судија Цвајер послије гледања ВАР-а одлучио да досуди пенал за Ливерпул.
Лига шампиона, 6. коло:
16.30 Каират - Олимпијакос 0:1
18.45 Бајерн - Спортинг 3:1
21.00 Аталанта - Челси 2:1
21.00 Барселона - Ајнтрахт 2:1
21.00 Интер - Ливерпул 0:1
21.00 Монако - Галатасарај 1:0
21.00 ПСВ - Атлетико 2:3
21.00 Сен Жил - Марсеј 2:3
21.00 Тотенхем - Славија 3:0
