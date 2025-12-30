Logo
Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

Курир

Далибор Богићевић Боги је бивши припадник МУП-а Србије
Фото: Facebook/Pokret Srce Heroja

Далибор Богићевић Боги (52), некадашњи припадник Министарства унутрашњих послова Републике Србије, пензионисани полицајац, преминуо је 25. децембра 2025. године у Крагујевцу, послије дуге и тешке болести.

Ова породична трагедија добила је још потреснију димензију када је, свега дан касније, 26. децембра, од туге за сином преминуо и његов отац Ратомир.

Далибор Богићевић рођен је у селу Добри До код Пећи, у породици Ратомира и Стамене Богићевић. Био је супруг Виолети и отац двоје дјеце, сина Огњена (16) и кћерке Софије (6), којима је, како истичу његови саборци и пријатељи, био ослонац и узор.

- У МУП-у Републике Србије је од 1996. године, радио је у СУП-у Приштина у Првој ПС и Одреду Жандармерије у Краљеву, био је учесник свих оружаних акција у борбе током НАТО агресије и KZB - наводе на Фејсбук Страници "Покрет срца хероја".

Тешко рањен код Обилића

Тешко је рањен у оружаном окршају у селу Хамидија код Обилића, у догађају који је остао упамћен по томе што су тада у засједи живот изгубили полицајци Бранко Каравелић и Живорад Лукић.

- Учесник је у хватању убачене терористичке групе састављене од страних плаћеника у зиму 1999. године на подручју Грмије код Приштине - додају.

Важио је за једној од најхрабријих и најбољих радника МУП, а због изузетних заслуга током службе више пута је награђиван. У пензију је отишао 2018. године.

- Преминуо је 25.12. 2025. године у Крагујевцу, послије тешке и дуге болести док му је отац Ратомир због туге за сином преминуо, дан касније, 26.12.2025. године - саопштили су на овој страници.

Сахрана Далибора Богићевића одржана је 27. децембра на Здраљичком гробљу у Крагујевцу.

- Вјечна слава и хвала Богију а породици у име чланова Покрет Срце Хероја искрено саучешће - написали су.

