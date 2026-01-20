Logo
Која храна природно лијечи несаницу?

Извор:

Б92

20.01.2026

17:26

Која храна природно лијечи несаницу?
Фото: Renata Brant/Pexels

Убрзан начин живота, стрес, нередовни оброци и стална изложеност екранима све чешће доводе до проблема са спавањем.

Несаница није безазлена појава, јер дугорочно исцрпљује организам, слаби концентрацију и негативно утиче на опште здравље.

Стрес посебно ремети сан јер подстиче лучење хормона који одржавају тијело у стању будности.

Важну улогу у квалитету сна има и исхрана. Стручњаци савјетују избегавање тешке, масне и ферментисане хране у вечерњим сатима, као и кофеина и чоколаде.

Мале промјене у рутини, попут редовног времена одласка на спавање и опуштања прије сна, могу донијети значајно побољшање.

Неке намирнице природно помажу успављивање и квалитетнији одмор.

  • Орашасти плодови,
  • банане, трешње,
  • јогурт с мало меда
  • пахуљице

Ове намирнице садрже минерале и састојке који смирују нервни систем и подстичу производњу хормона сна.

Укључивање ових намирница у вечерњи оброк може допринијети мирнијем и дубљем сну.

(б92)

Коментари (0)
