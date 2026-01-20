Која храна природно лијечи несаницу?

Извор:
Б92
20.01.2026
Убрзан начин живота, стрес, нередовни оброци и стална изложеност екранима све чешће доводе до проблема са спавањем.
Несаница није безазлена појава, јер дугорочно исцрпљује организам, слаби концентрацију и негативно утиче на опште здравље.
Стрес посебно ремети сан јер подстиче лучење хормона који одржавају тијело у стању будности.
Важну улогу у квалитету сна има и исхрана. Стручњаци савјетују избегавање тешке, масне и ферментисане хране у вечерњим сатима, као и кофеина и чоколаде.
Мале промјене у рутини, попут редовног времена одласка на спавање и опуштања прије сна, могу донијети значајно побољшање.
Неке намирнице природно помажу успављивање и квалитетнији одмор.
Ове намирнице садрже минерале и састојке који смирују нервни систем и подстичу производњу хормона сна.
Укључивање ових намирница у вечерњи оброк може допринијети мирнијем и дубљем сну.
