Logo
Large banner

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно користити

Извор:

Агенције

20.01.2026

14:29

Коментари:

0
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно користити

Јабуково сирће је од интереса и за људе који воде здрав начин живота и за научнике. Међутим, све више људи је почело да га узима пред Нову годину и Божићне празнике. Разлог је богата празнична трпеза.

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља, али нико и не зна да га користи правилно.

Просијак

Хроника

Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека

Посљедњих година спроведено је низ студија које су показале да га је најбоље узимати прије оброка. Раствор јабуковог сирћета и воде помаже у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Такође, подстиче губитак тежине и додатно повећава апсорпцију гвожђа.

Истраживања показују да дневна конзумација 20 мл јабуковог сирћета разблаженог водом може да донесе многе здравствене користи. Међутим, постоји једно важно правило – пиће треба попити прије оброка.

Ево како може да помогне:

– одржава стабилан ниво шећера у крви – истраживање објављено 2013. у часопису Journal of Agricultural and Food Chemistry показало је да сирћетна киселина инхибира варење угљених хидрата у дигестивном тракту, па је стога од непроцјењиве вриједности за пацијенте са дијабетесом типа 2.

Друга истраживања објављена 2011. године у Диабетес Царе показују да јабуково сирће такође може да помогне људима са дијабетесом типа 1

Воз

Хроника

Воз ударио мушкарца у близини станице, страдао на лицу мјеста

– смањује тјелесну тежину – сирће повећава осјећај ситости, али анализе показују да најбоље ефекте доносе производи са високом концентрацијом сирћетне киселине

– повећава апсорпцију гвожђа – истраживање објављено 2002. године у Journal of Agricultural and Food Chemistry показало је да јабуково сирће повећава апсорпцију гвожђа на нивоу цријева.

Највећу корист добијамо од конзумирања јабуковог сирћета када га узимамо прије оброка. Стручњаци сматрају да мјешавину сирћета и воде треба пити непосредно прије јела, а не неколико сати прије. С друге стране, пити сирће на празан стомак прије доручка није добра идеја.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Царинском службенику година дана затвора због примања дара

Ово правило се посебно односи на пацијенте са стомачним и цријевним обољењима, али важно је запамтити да јабуково сирће на празан стомак може код било кога да изазове горушицу, лоше варење или бол у стомаку. Из истих разлога, не треба га узимати увече. Мјешавину је најбоље пити прије ручка или прије ране вечере.

Подијели:

Тагови:

jabukovo sirće

imunitet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

Економија

Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

1 ч

0
Сутра претежно суво и хладно

Друштво

Сутра претежно суво и хладно

2 ч

0
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Република Српска

Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

2 ч

0
Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

Савјети

Само један састојак из кухиње враћа бијелом вешу сјај

2 ч

0

Више из рубрике

Вода чаша

Здравље

Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

4 ч

0
Како тетоваже утичу на имунитет?

Здравље

Како тетоваже утичу на имунитет?

6 ч

0
Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

Здравље

Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

6 ч

0
Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

Здравље

Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

48

Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

15

42

НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

15

32

Прво оглашавање Александра Коса послије привођења

15

29

Иранци крећу у џихад?

15

27

Мајка која је бацила кћеркицу у Саву осуђена на 15 година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner