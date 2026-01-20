Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно користити

Извор:
Агенције
20.01.2026
14:29
Коментари:0
Јабуково сирће је од интереса и за људе који воде здрав начин живота и за научнике. Међутим, све више људи је почело да га узима пред Нову годину и Божићне празнике. Разлог је богата празнична трпеза.
Јабуково сирће је најбољи чувар здравља, али нико и не зна да га користи правилно.
Хроника
Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека
Посљедњих година спроведено је низ студија које су показале да га је најбоље узимати прије оброка. Раствор јабуковог сирћета и воде помаже у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Такође, подстиче губитак тежине и додатно повећава апсорпцију гвожђа.
Истраживања показују да дневна конзумација 20 мл јабуковог сирћета разблаженог водом може да донесе многе здравствене користи. Међутим, постоји једно важно правило – пиће треба попити прије оброка.
Ево како може да помогне:
– одржава стабилан ниво шећера у крви – истраживање објављено 2013. у часопису Journal of Agricultural and Food Chemistry показало је да сирћетна киселина инхибира варење угљених хидрата у дигестивном тракту, па је стога од непроцјењиве вриједности за пацијенте са дијабетесом типа 2.
Друга истраживања објављена 2011. године у Диабетес Царе показују да јабуково сирће такође може да помогне људима са дијабетесом типа 1
Хроника
Воз ударио мушкарца у близини станице, страдао на лицу мјеста
– смањује тјелесну тежину – сирће повећава осјећај ситости, али анализе показују да најбоље ефекте доносе производи са високом концентрацијом сирћетне киселине
– повећава апсорпцију гвожђа – истраживање објављено 2002. године у Journal of Agricultural and Food Chemistry показало је да јабуково сирће повећава апсорпцију гвожђа на нивоу цријева.
Највећу корист добијамо од конзумирања јабуковог сирћета када га узимамо прије оброка. Стручњаци сматрају да мјешавину сирћета и воде треба пити непосредно прије јела, а не неколико сати прије. С друге стране, пити сирће на празан стомак прије доручка није добра идеја.
Хроника
Царинском службенику година дана затвора због примања дара
Ово правило се посебно односи на пацијенте са стомачним и цријевним обољењима, али важно је запамтити да јабуково сирће на празан стомак може код било кога да изазове горушицу, лоше варење или бол у стомаку. Из истих разлога, не треба га узимати увече. Мјешавину је најбоље пити прије ручка или прије ране вечере.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму