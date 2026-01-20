Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

Извор:
Телеграф
20.01.2026
14:10
У свијету гдје се радници обично суочавају са казнама због кашњења, случај једне двадесетдвогодишње дјевојке из Аликантеа у Шпанији шокирао је јавност и стручњаке за радно право. Она је, наиме, добила отказ у једној логистичкој компанији јер је на посао упорно долазила раније.
Иако звучи као апсурд, Социјални суд број 3 у Аликантеу потврдио је да је отказ потпуно оправдан, а радница је остала без права на икакву отпремнину. Овај случај отворио је важно питање: гдје престаје радна дисциплина, а почиње непоштовање директних наредби послодавца?
Млада Шпањолка имала је обичај да се на свом радном мјесту појави између 6:45 и 7:00 часова ујутру, иако је њена смена званично почињала тек у 7:30. И док би многи шефови овакву ревност похвалили, њени надређени су у томе видјели озбиљан проблем.
Компанија је тврдила да њен рани долазак не доприноси продуктивности, већ напротив, омета организацију тима и нарушава радну координацију. Након што је први пут званично опоменута 2023. године, радница је наставила по старом. Чак и након низа писмених и усмених упозорења, забиљежено је још 19 ситуација у којима је на посао дошла знатно прије времена.
Током судског поступка испливали су и други детаљи који су додатно пољуљали повјерење послодавца. Испоставило се да је дјевојка покушавала да се пријави на пословну апликацију за евиденцију радног времена прије него што би уопште стигла у канцеларију.
Такође, оптужена је за манипулацију системом: регистровала је одласке у тренуцима када се већ налазила километрима далеко од радног мјеста. Као круна свега, послодавци су навели да је без дозволе продала половни службени аутомобил који је био без акумулатора, што је суд окарактерисао као јасан образац нелојалности и нарушавања повјерења.
Хуанма Лоренте, адвокат специјализован за радно право, изразио је своје запрепашћење овим случајем на друштвеним мрежама, али је након анализе пресуде закључио да је право на страни компаније.
"У својој каријери сам видио отказе због кашњења, одсуства или недисциплине, али никада због раног доласка. Ово је први пут", навео је Лоренте. Он истиче да кључ случаја није у "претјераној тачности", већ у директном одбијању да се прате упутства послодавца.
"Ако вам компанија три стотине пута каже да не долазите рано, а ви то наставите да радите, то је непослушност. Прекршај из ранга ‘озбиљног’ прелази у "веома озбиљан" и тада је отказ без накнаде једини исход", објашњава он, преноси Ел Еспанол.
Суд се у својој одлуци позвао на члан 54. Шпанског статута радника, који третира кршење добре воље и повјерења у радном односу. Судије су нагласиле да компаније имају право да спроводе строга правила уколико су она јасно дефинисана.
Овај "бизарни" случај из Аликантеа служи као подсјетник свим запосленима да се уговорено радно вријеме мора поштовати у оба смјера. Самоиницијативно мијењање радног протокола, чак и када изгледа као знак посвећености, послодавац може протумачити као озбиљан дисциплински прекршај који води директно до губитка посла.
