Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Цијене пекарских производа у Сарајеву и другим градовима ФБиХ расту.
Упркос томе, Кантонална управа за инспекцијске послове Кантона Сарајево до сада није запримила ниједан захтјев за контролу цијена у пекарама.
Удружења потрошача упозоравају да произвођачи често смањују грамажу пекарских производа, чиме се избјегава примјена ограничених цијена, те да раст цијена пекарских производа није у складу с кретањима цијена пшенице на свјетским робним берзама.
Пекаре широм Сарајева и других градова, посљедњих мјесеци, подижу цијене. Грађани то осјећају сваки дан. На каси, у врећици, на ваги. Хљеб је некада био основна намирница. Данас је издатак који се планира.
"Раст цијена пекарских производа несразмјеран је расту цијена житарица на тржишту. Цијене никад нису биле ниже у истом проценту као што је мања тежина. Ту је јако тешко стати у крај“, појашњава Гордана Булић, предсједник Клуба потрошача ТК-а.
Цијене пекарских производа варирају, али варирају и грамаже у зависности у којој пекари купујете. Стандардна бијела кифла кошта 50 фенинга, док она – са додатним састојком – сусамом скупља је за 20 фенинга. А вага каже да је она, осим што је скупља, и лакша. Грађани су огорчени, али помирени са цјелокупном ситуацијом и растом цијена на нашим просторима:
"Ово је чисти лоповлук. Краду народ сваки дан. Просјечна плата је 1.200 марака, а човјеку треба 3.000 да живи".
"Цијене су грозне. Високе. Сваки дан се мијењају. Ја, опет, могу себи нешто и приуштити. Али нико не мисли на стари народ. На пензионере наше", говоре огорчени грађани.
Кантонална управа за инспекцијске послове Кантона Сарајево тврди да, до сада, није запримила ниједну пријаву.
Ипак, појашњавају да, у условима слободног формирања цијена на тржишту, трговци формирају цијене према условима тржишта. У случају да се не поштује декларисана тежина, тада настаје проблем.
"Законом о контроли цијена у ФБиХ предвиђена је новчана казна за правно лице од 3.000,00 КМ до 30.000,00 КМ. С друге стране, Закон о заштити потрошача предвиђа казну у износу од 1.500,00 до 3.500,00 за правно лице, за одговорно лице казна износи од 500,00 до 1.000,00 КМ, а физичко лице 150,00 КМ”.
На путу ка транспарентности и поштенијем тржишту и трговини, Федерално министарство трговине најављује апликацију за поређење цијена и електронске декларације које ће донијети више транспарентности.
"То је једна потпуна реформа у трговини“, казао је Амир Хасичевић, министар трговине ФБиХ (НС).
У посљедњих пет година, глобалне цијене су порасле у просјеку за 20 посто. У БиХ, у просјеку од 50 до 200 посто.
Омбудсмани за заштиту потрошача на основу свеобухватне анализе коју су направили кажу да су поскупљења неоправдана.
"Закључак Институције јесте да је значајан дио поскупљења неоправдан, без обзира на раст цијена намирница које БиХ увози и раст трошкова радне снаге, те трговци користе тренд за остваривање екстра профита. Институција и овим путем апелује на потрошаче да упоређују цијене у различитих трговаца, будући да постоје значајније разлике код конкуренције и да кажњавају трговце са вишим цијенама трајним некуповањем код истих“, поручили су из ове институције.
Грађани скупо плаћају, а институције позивају на пријаве. Но, осим што је несразмјер цијене и производа постала устаљена пракса, ту је и несразмјер масовног незадовољства грађана и пријава које инспекције и институције, како тврде, нису запримиле, преноси "Федерална.ба".
