Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

19.01.2026
10:32
Коментари:0
Цијене злата и сребра достигле су рекордне нивое након пријетње америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести нове царине на осам европских земаља које се противе његовом предложеном преузимању Гренланда.
Цијена злата достигла је 4.689,39 долара (3.499 фунти) по унци у понедјељак, док је сребро порасло на врхунац од 94.08 долара по унци.
Племенити метали сматрају се сигурнијом имовином за држање у временима неизвјесности, а цијене и злата и сребра порасле су у протеклој години.
Друштво
Први пут у историји: У Грацу одржано пливање за Часни крст
Спор око будућности Гренланда ескалирао је након пријетње додатним царинама од стране САД-а, а постоје извјештаји да се ЕУ припрема за одмазду, преноси "Би-би-си".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму