Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

19.01.2026

10:32

Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама
Фото: Pixabay

Цијене злата и сребра достигле су рекордне нивое након пријетње америчког предсједника Доналда Трампа да ће увести нове царине на осам европских земаља које се противе његовом предложеном преузимању Гренланда.

Цијена злата достигла је 4.689,39 долара (3.499 фунти) по унци у понед‌јељак, док је сребро порасло на врхунац од 94.08 долара по унци.

Племенити метали сматрају се сигурнијом имовином за држање у временима неизвјесности, а цијене и злата и сребра порасле су у протеклој години.

Пливање за Часни крст у Грацу

Друштво

Први пут у историји: У Грацу одржано пливање за Часни крст

Спор око будућности Гренланда ескалирао је након пријетње додатним царинама од стране САД-а, а постоје извјештаји да се ЕУ припрема за одмазду, преноси "Би-би-си".

