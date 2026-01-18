Привредници ће дизати цијене роба и услуга

Аутор:Кристина Секерез
18.01.2026
19:23
Већи рачуни доносе и више цијене роба и услуга. Нови удар на кућне буџете долази посредно кроз привреду.
Због раста трошкова пословања, посебно комуналних услуга, привредници најављују корекцију цијена. Упозоравају да су најугроженији мали бизниси.
Поскупљења комуналних услуга погодиће и привреду Републике Српске. Терет ће се на крају прелити на грађане.
Привредници најављују више цијене својих производа и услуга. Од фебруара ће вјероватно бити више и за 10 до 15 одсто. Правдају то, поред већих рачуна за комуналије, и поскупљењем роба код добављача.
"Тако да ја сам и прошле године, а и ове, позвала све предузетнике да једноставно прате тај тренд поскупљења, јер онда ми долазимо у једну ситуацију гдје смо ми у негативном дијелу пословања, идемо у минус и не можемо, једноставно, да стигнемо са таквим цијенама да сервисирамо све оне обавезе и према држави, и према нашим радницима, али и према клијентима", каже Жана Арсић, привредник и предсједник Занатско - предузетничке коморе Бањалука.
Отежаће већи рачуни пословање посебно малим бизнисима. Послодавци кажу, требало би да им се прискочи у помоћ.
"Они су рањивији много од компанија које су средње или велике. Тако да њима треба на неки начин изнаћи начина да се помогне, а са друге стране, за ове субјекте који су велики и средњи треба изнаћи начина да се растерете и порески и везано и за опорезивање рада и за опорезивање и капитала и добити", рекао је Саша Аћић, директор Уније послодаваца Републике Српске.
И раније се упозоравало на то да мора да постоји мјера у дизању цијена, поручују из Привредне коморе Републике Српске.
"Уколико је то неки проценат који иде изван оквира који је за привреду прихватљив, привреда ће морати на домаћем тржишту да повећа своје цијене. С друге стране, сигурно да у конкуренцији на иностраном тржишту ми ћемо трпјети одређене консеквенце тога да нећемо моћи сво то поскупљење да укалкулишемо према иностраним партнерима. Инострани партнери, углавном немају ни они простора, нити дозвољавају кроз нове уговоре да се ту ради о неким великим корекцијама самих цијена. Тако да ће то сигурно бити једна лоша посљедица за нашу привреду, нашу економију", каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Привредници ће, због увећања мрежарине, добијати рачуне за струју веће за шест одсто. У Бањалуци ће и за воду више издвајати – по кубику за приближно 14,5 одсто. Има захтјева за поскупљење и других комуналних услуга. Колико ће ту цијена да расте, још се не зна. Зна се да ће на крају, када се подвуче црта, све ићи преко леђа грађана.
