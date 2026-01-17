Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Извор:
АТВ
17.01.2026
10:14
Након што је објављено да босанскохерцеговачки предузетник Тихомир Брајковић планира нову инвестицију у срцу Дубровника, огласио се градоначелник тога града Мато Франковић, поручивши да ће градске власти искористити све законске могућности како би заштитиле подручје Плоча.
Градоначелник у својој објави није споменуо ниједног конкретног инвеститора, али је реакција услиједила само дан након објаве вијести о планираној градњи на Плочама те се односи управо на исто подручје, због чега је јасно да је повод за његово обраћање била тема актуелних инвестицијских планова.
Франковић је на Фејсбуку навео да је до сада поднесено укупно 18 захтјева за градњу на подручју Плоча, наглашавајући да сам чин подношења захтјева не значи аутоматско право на изградњу.
Република Српска
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД
"Искористићемо све законске могућности како бисмо заштитили подручје Плоча иза града. Сваки захтјев пролази строгу процедуру и оцјену у складу с важећим прописима", поручио је градоначелник.
Посебно се осврнуо на Генерални урбанистички план из 2014. године, који је оцијенио штетним, те истакао да је актуелна градска управа завршила израду конзерваторске подлоге Града Дубровника, темељног документа заштите простора.
Подсјетимо, Тихомир Брајковић је прије двије године купио атрактивно земљиште на подручју Плоча, гдје сада планира изградњу стамбене грађевине.
Друштво
Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце
У септембру 2025. године поднио је захтјев за издавање локацијске дозволе, а поступак је тренутно у фази обраде. Према идејном пројекту, градња је планирана у зеленом појасу испод магистрале. Важно је нагласити да Брајковић није једини инвеститор заинтересован за градњу на овом дијелу града.
Брајковић већ реализује један велики пројекат у Дубровнику – изградњу низа луксузних вила у Улици кардинала Степинца на Лападу.
Радови су у току, а градилиште је видљиво са велике удаљености те већ сада утјече на визуру тога дијела Дубровника.
Породица Брајковић из Кисељака, власници групације Тибра Пацифик, у Босни и Херцеговини позната је као један од највећих инвеститора у стамбеној изградњи, посебно у Сарајеву (насеља Тибра, Булевар, Нова Отока).
Осим некретнина, групација се шири и у сектору обновљивих извора енергије преко фирме "ECO-WAT", инвестирајући у десетине соларних електрана у Херцеговини, преноси "Бизнис.инфо".
