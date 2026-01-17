Logo
Large banner

Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Извор:

АТВ

17.01.2026

10:14

Коментари:

1
Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор
Фото: Luciann Photography/Pexels

Након што је објављено да босанскохерцеговачки предузетник Тихомир Брајковић планира нову инвестицију у срцу Дубровника, огласио се градоначелник тога града Мато Франковић, поручивши да ће градске власти искористити све законске могућности како би заштитиле подручје Плоча.

Градоначелник у својој објави није споменуо ниједног конкретног инвеститора, али је реакција услиједила само дан након објаве вијести о планираној градњи на Плочама те се односи управо на исто подручје, због чега је јасно да је повод за његово обраћање била тема актуелних инвестицијских планова.

Градоначелник: Подношење захтјева не значи право градње

Франковић је на Фејсбуку навео да је до сада поднесено укупно 18 захтјева за градњу на подручју Плоча, наглашавајући да сам чин подношења захтјева не значи аутоматско право на изградњу.

nikola spiric

Република Српска

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

"Искористићемо све законске могућности како бисмо заштитили подручје Плоча иза града. Сваки захтјев пролази строгу процедуру и оцјену у складу с важећим прописима", поручио је градоначелник.

Посебно се осврнуо на Генерални урбанистички план из 2014. године, који је оцијенио штетним, те истакао да је актуелна градска управа завршила израду конзерваторске подлоге Града Дубровника, темељног документа заштите простора.

Планирана градња на Плочама

Подсјетимо, Тихомир Брајковић је прије двије године купио атрактивно земљиште на подручју Плоча, гдје сада планира изградњу стамбене грађевине.

ključevi

Друштво

Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце

У септембру 2025. године поднио је захтјев за издавање локацијске дозволе, а поступак је тренутно у фази обраде. Према идејном пројекту, градња је планирана у зеленом појасу испод магистрале. Важно је нагласити да Брајковић није једини инвеститор заинтересован за градњу на овом дијелу града.

Градња на Лападу већ у току

Брајковић већ реализује један велики пројекат у Дубровнику – изградњу низа луксузних вила у Улици кардинала Степинца на Лападу.

Радови су у току, а градилиште је видљиво са велике удаљености те већ сада утјече на визуру тога дијела Дубровника.

Породица Брајковић из Кисељака, власници групације Тибра Пацифик, у Босни и Херцеговини позната је као један од највећих инвеститора у стамбеној изградњи, посебно у Сарајеву (насеља Тибра, Булевар, Нова Отока).

Осим некретнина, групација се шири и у сектору обновљивих извора енергије преко фирме "ECO-WAT", инвестирајући у десетине соларних електрана у Херцеговини, преноси "Бизнис.инфо".

Подијели:

Тагови:

Дубровник

некретнине

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

Градови и општине

Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

3 ч

0
Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Свијет

Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

4 ч

0
Мраз зима минус лист

Србија

Стиже ново захлађење, очекују се ледени дани

4 ч

0
Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

Наука и технологија

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

4 ч

0

Више из рубрике

Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

Економија

Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

18 ч

0
Сваки четврти Француз у минусу прије половине мјесеца

Економија

Сваки четврти Француз у минусу прије половине мјесеца

18 ч

0
Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

Економија

Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

22 ч

0
Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

Економија

Увођење квота на извоз гвожђа и челика у Србију: Спољнотрговинска комора тражи хитну реакцију

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner