Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Извор:
Курир
17.01.2026
Почетни извјештај о разорном пожару у бару у Кран-Монтани, у кантону Вале, у којем је погинуло 40 људи, а више од 100 је повријеђено, указује да је узрок трагедије употреба ватромета у затвореном простору.
Према налазима истражилаца, у рушевинама бара пронађена је велика количина пиротехничких средстава. Како се наводи у извјештају, откривено је 25 ватрених фонтана, док је накнадном претрагом пронађено још око 100 неактивираних фонтана, као и илегалне петарде.
- Ове фонтане су неметална кућишта која садрже пиротехнички састав који генерише варнице и пламен и дизајниране су да производе варнице и пламен са акустичним ефектом - наводи се у извјештају, који преноси њемачки Билд.
Истражиоци су увјерени да је пожар избио када је ватромет постављен на боце шампањца активиран унутар објекта. Стручњак за пиротехнику Ерих Фрај упозорава да је комбинација ватромета и старе, крхке изолационе пјене изузетно опасна, јер се материјал лако пали и омогућава брзо ширење ватре и густог дима.
Извјештај садржи и потресна свједочења преживјелих. Један деветнаестогодишњи гост је изјавио да је, покушавајући да се пробије кроз гужву до степеница, био приморан да пузи преко тијела других повријеђених како би се спасао.
Истрага о одговорности за трагедију у Кран-Монтани је у току, а надлежне службе најављују даљу анализу безбједносних пропуста и употребе пиротехнике у угоститељским објектима.
