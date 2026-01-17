У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Извор:
Танјуг
17.01.2026
09:27
Коментари:0
У Данској и на Гренланду за данас су најављени протести против планова САД да преузму то арктичко острво. Према ријечима организатора, циљ је да се пошаље "јасна и јединствена порука о поштовању демократије и основних људских права Гренланда".
У Данској су заказане демонстрације у Копенхагену, Орхусу, Олборгу и Оденсеу од 12 до 14 часова.
Савјети
Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу
На Гренланду ће се демонстрације одржати у градовима Нук, Асијат, Какорток и Илулисат у 13 часова по локалном времену (17 сати по средњеевропском времену), преноси дански ТВ канал ДР.
Демонстрације организују Уагут - Национална организација Гренланда у Данској, грађанска иницијатива "Руке даље од Калаалит Нуната" (званични назив за Гренланд) и Инуити - Заједничко удружење гренландских локалних удружења у Данској у сарадњи са невладином организацијом "Међународна сарадња" (Меллемфолкелигт Самвирке).
- Захтијевамо поштовање Данског краљевства и права Гренланда на самоопредјељење. Демонстрације су мирне и имају за циљ да пошаљу јасан сигнал поштовања, суверенитета и једнакости - поручила је Камила Зизинг, предсједница Удружења Инуита.
Здравље
Туширање хладном или топлом водом - шта препоручују стручњаци?
Портпаролка организације Уагут, Џули Радемахер, истакла је да су недавни догађаји ставили Гренланд и Дансу под притисак и позвала на јединство.
- Апелујемо на Гренланђане и на Гренланду и у Данској да се уједине - поручила је она.
Бања Лука
21 мин1
Занимљивости
29 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
37 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
37 мин0
Свијет
51 мин0
Свијет
57 мин0
Најновије
Најчитаније
09
35
09
31
09
28
09
27
09
25
Тренутно на програму