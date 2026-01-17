Logo
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

Извор:

Танјуг

17.01.2026

09:27

Коментари:

0
У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

У Данској и на Гренланду за данас су најављени протести против планова САД да преузму то арктичко острво. Према ријечима организатора, циљ је да се пошаље "јасна и јединствена порука о поштовању демократије и основних људских права Гренланда".

У Данској су заказане демонстрације у Копенхагену, Орхусу, Олборгу и Оденсеу од 12 до 14 часова.

На Гренланду ће се демонстрације одржати у градовима Нук, Асијат, Какорток и Илулисат у 13 часова по локалном времену (17 сати по средњеевропском времену), преноси дански ТВ канал ДР.

Демонстрације организују Уагут - Национална организација Гренланда у Данској, грађанска иницијатива "Руке даље од Калаалит Нуната" (званични назив за Гренланд) и Инуити - Заједничко удружење гренландских локалних удружења у Данској у сарадњи са невладином организацијом "Међународна сарадња" (Меллемфолкелигт Самвирке).

- Захтијевамо поштовање Данског краљевства и права Гренланда на самоопредјељење. Демонстрације су мирне и имају за циљ да пошаљу јасан сигнал поштовања, суверенитета и једнакости - поручила је Камила Зизинг, предсједница Удружења Инуита.

Портпаролка организације Уагут, Џули Радемахер, истакла је да су недавни догађаји ставили Гренланд и Дансу под притисак и позвала на јединство.

- Апелујемо на Гренланђане и на Гренланду и у Данској да се уједине - поручила је она.

