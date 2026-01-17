Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

Извор:
АТВ
17.01.2026
09:20
Грађани Бањалуке ужаснути су чињеницом да би у овом граду, након поскупљења струје и воде, могли да поскупе и гријање и одвоз смећа.
С обзиром на прилично скромне кућне буџете многих, свако, па и најмање поскупљење, појачава главобољу са којом се многи и буде и лијежу.
Са друге стране, Бањалучани су огорчени што Топлана и Чистоћа траже више цијене својих услуга, док су радијатори у граду често хладни, а многе улице и насеља затрпани смећем.
Подсјетимо, из Еко топлана и Чистоће су градској власти упутили захтјев за поскупљење гријања и одвоза смећа, запријетивши да ће, ако се Град за који дан не огласи, кренути са новим режимом спровођења својих услуга.
Из Еко топлана су запријетили да ће, најприје, гријање у становима, са 22 степена, спустити на 19 степени. Сљедећа мјера биће скраћење броја дана гријања, почевши од априла, а крајња опција снижење температуре у стамбеним просторима на око 17,5 степени?!
Ако се из Града ускоро не огласе у вези са њиховим захтјевом, из "Чистоће“ поручују да ће за десетак дана редуковати одвоз смећа?!
Ове пријетње су разбјесниле грађане, који већ данима своје незадовољство исказују преко друштвених мрежа, пише "Српска инфо".
"Редуковали сте ви канте и контејнере у центру за 70%",
"Срам да вас буде! Зађите кроз Куљане, па видите због чега би дизали цијену комуналија, а не радите ништа",
"Е, па, господо из Чистоће, суочићете се са тужбом, због угрожавања здравља грађана",
"Зар можете више редуковати свој рад? Срам вас било! Радите минимално, као да имате један камион и 3 смећара за цијели град, а народ вам редовно плаћа, јер тужите одмах. Срамите се, марво алава!“, само су неки од коментара.
"Срамота! 13. јануара сам први пут ове године видио камион Чистоће. Покупише људи само у главној улици смеће и одоше. Споредним улицама у насељу Куљани још пар дана нећемо моћи од смећа ни пјешке проћи. А доставиће цијеле рачуне?!",
"Кад накупим довољно смећа, онда ћу га одвести пред капију Чистоће!",
"Који специјални режим рада?! Ви сте већ у режиму да не одвозите. Дођите у Милана Бранковића и Јасимира Малчића да видите депонију! Нема асфалта, грн није ниједном прошао, као у Покровску да живимо!“,
"Како раде и како чисте овај некад уредан град, а сад запуштену касабу, пуно им је и 1 КМ платити. Катастрофа!“,
"Ја ћу своје смеће возити у свој родни крај и палити", додају поједини грађани Бањалуке.
"Град је ужасно прљав, и то центар града!“, још је један од коментара на могуће поскупљење смећа.
Грађани су љути и на сам помен поскупљења гријања, поручивши да је оно у Бањалуци, ионако "танко“… Посебно су огорчени пријетњама да ће гријање бити додатно "заврнуто“…
"Код мене је стално 17,5 степени, радијатор млак на -10?! Најашили сте ви сви народу на грбачу!“,
"Супер, кад цијене скачу, бар нека температура пада",
"Па, то је смрзавање људи",
"Ја сам редовни платиша. Уколико дође до смањења испоруке или обуставе топлотне енергије, ја ћу их тужити",
"Гријање редовно плаћам, а то што ви имате неспособно руководство, ваш је проблем. Смијенити све! Сваке године увјек исти проблеми, нисте низашта!“,
"Издржаћемо још до 15. априла, а онда требају сви да траже одјаву са система централног гријања, па да сами ријеше своје гријање! А они нека се препуцавају преко кога хоће!“,
"Ево, пронашла сам да топлотно гријање користи 20.000 људи у Бањалуци, па рачунајте колике су те цифре на мјесечном нивоу. Не може ме нико убиједити да бар 80% тог новца није довољно за набавку дрвета, пелета или шта већ топлана користи…“,
"Па, људи 5 мјесеци плаћају гријање љети, а сад немате пара да гријете народ?! Гдје иду те паре? То су милионске цифре, али радије ћете их у свој џеп стрпати, очигледно!“,
"Било би коректно да се надлежни домаћински односе према буџету града и да се поставе приоритети. Ово што се зове град, не личи на град, а посебно зими. Топловод нам добро дође да имамо и пар метара чистих тротоара, како би старији становници могли да изађу по хљеб, кад заледи“,
"Бањалука – град у којем плаћате оно што немате… Плаћате гријање којег немате, паркинг којег немате, одвоз смећа којег немате, воду коју немате…“,
"Обична селендра, у којој ништа не функционише“, неки су од коментара огорчених грађана.
Бањалучане посебно љути то што, док многи од њих живе изузетно скромно, свако трчи да им на леђа натовари нови трошак…
"Сав свој нерад и незнање пребацише на грађане. Докле?“,
"Средњошколци нам воде град, наравно да све пропада. Дно има, изгледа, дупло дно, као у гепеку",
"Баш сте узјашили овај народ! Само хоћете паре и поскупљења, а да ништа не дате заузврат. Ово је, стварно, срамота!“.
