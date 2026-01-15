Станивуковић у Службеном гласнику БиХ објавио одлуку о наплати паркинга: Да ли је примјењива?

Извор:
АТВ
15.01.2026
12:54
Коментари:0
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић објавио је у Службеном гласнику БиХ одлуку којом се наставља наплата паркинга у Бањалуци.
Паркирање у највећем граду Републике Српске је од Нове године бесплатно јер Станивуковић није поступио по налогу Скупштине града која је тражила да се до 1. јануара оснује јавно предузеће које би управљало паркиралиштима.
Како није прихваћена његова идеја да тај посао буде провјерен Заводу за изградњу (ЗИБЛ) Бањалука, он је у Службеном гласнику објавио привремену Одлуку којом покушава обезбиједити наставак наплате.
У њој се наводи да се одлука доноси ради осигурања континуитета у функционисању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима, спречавања прекида у обављању комуналних послова, спречавања у поремећају у саобраћају и заштитити интереса грађана и Града Бањалука.
Станивуковић у одлуци наводи да се претходна одлука Скупштине о давању сагласности на цијене паркирања, а која је истекла управо јер он није основао јавно предузеће, продужава 90 дана.
„Цијене паркирања ће се примјењивати од 01.01.2026. године, до доношења нове Одлуке од стране Градске скупштине, а најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, осим ако посебном Одлуком није другачије одлучено“, наводи се у одлуци.
Драшко Станивуковић је објавио одлуку у комерцијалном дијелу Службеног листа гдје је правило - платиш и објавиш. Hи одлука Скупштине града којом од септембра до краја децембра прошле године омогућена наплата паркинга у Бањалуци, мимо одлуке Уставног суда, није била по закону.
"Врло је упитно и таква одлука која је била привремено донесена, као привремено рјешење. Јер с аспекта струке она није имала упориште за доношење. А поготово доношење накнадно неке одлуке која није донесена од надлежног органа. У овом случају мора бити објављена у Службеном гласнику града Бањалука како би произвела правно дејство", рекао је Борис Новаковић, адвокат.
Станивуковић је донио привремену "одлуку за обезбјеђивање континуитета у функционисању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима". У преводу о наплати паркинга и то по одлуци градоначелника наплата би почела од 1. јануара, па све док Скупштина града Бањалука не донесе нову одлуку.
"Тако да је ријеч о одлуци која ће бити, односно продужењу важења цјеновника, привремена за 90 дана гдје ћемо онда вид јети или да се то повјеравање паркинга с једне стране ако Скупштина жели да буде јавно предузеће повјери ЗИБЛ-у или да се паркинг настави наплаћивати као у свим другим локалним заједницама. Одлука Уставног суда јесте испоштована и Бањалука има право на наплату паркинга", рекла је Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Осим што је нову незакониту одлуку донио градоначелник мимо својих овлаштења, спорно је и гдjе је објављена.
Објављивање одлуке одбијено је у Службеном гласнику града Бањалука, јер је незаконита. Исти је сценарио намјера градоначелника Бањалуке доживјела и у Службеном гласнику РС.
"У Службеном гласнику Републике Српске смо примили одлуку градоначелника Бањалуке, а истовремено и допис Скупштине града у којем смо обавијештени да та одлука није донесена на законит начин тј. да је донио ненадлежни орган тј. градоначелника и због тога ту одлуку на можемо објавити", рекао је за АТВ Милош Лукић, в.д. директора Службеног гласника Републике Српске.
Тако је Станивуковићу, по већ виђеној пракси, једина могућност остала објава у Службеном листу БиХ, јер намјера очигледно није да се поштује закон и процедура.
Опасна правна праска доношења одлука на силу без поштовања законских прописа у Бањалуци епилог ће добити на суду. Барем за оне грађане који су након добијања прекршајне пријаве због неплаћања паркинга тражили судско одлучивање. Таквих је, тврде нам упућени, неколико хиљада предмета који још нису дошли у рад. Правници кажу да ће бити интересантна правна судбина таквих судских процеса. А њих би могло да буде још много више након што незаконито на снагу ступи или ако ступи најновија одлука градоначелника. А грађани и тада ако добију казну за неплаћање незаконито наплаћиваног паркинга могу на суд.
Подсјећамо, Уставни суд Републике Српске је у септембру 2024. године утврдио да је одлука о наплати неуставна.
Скупштина града усагласила је привремено рјешење којим је наплата настављена до краја прошле године али је донесена и одлука да се оснује градско предузеће које би се бавило паркинзима.
Међутим, Градска управа ту обавезу није извршила, а њен приједлог да то због економичности и уштеда буде повјерено ЗИБЛ-у, није прихваћен.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д6
Република Српска
3 д2
Бања Лука
3 д0
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
17 ч3
Бања Лука
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
04
12
54
12
27
12
20
12
15
Тренутно на програму