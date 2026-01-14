Што сте се гријали, гријали сте се: Бањалуку чека зима на 19 степени

Извор:
Минус у бањалучким топланама, могао би смањити и температуру радијатора у становима града на Врбасу. Кроз прсте су прогледали током празника, али више неће. Кажу и да су гријали више него што су могли, а мање него што су наплатили. Не зато што је све било у реду, него зато што су, кажу свјесно ишли у минус. Зато се враћају раније најављеном плану. Вентили се стежу. Температура се спушта. Са 22 на 19 степени Целзијуса.
"Еко топлане позивају Град Бања Лука, као стратешког партнера и сувласника система даљинског гријања, да преузме одговорност и донесе одлуке које ће омогућити стабилност система и сигурност грађана, истичући да су спремне за дијалог и заједничко рјешење, али да одлагања више немају простора", наводе из Еко топлане.
Градски оци нису хтјели пред наше камере. Одговор шаљу штур и краћи него прошли пут. Без конкретних информација.
"Град Бања Лука одговорно чини све да комуналне услуге функционишу несметано и квалитетно. Представници Града отворени су за разговор и одговорно комуницирају са предузећем "Еко топлане", а коначне одлуке доноси Скупштина Града", тврде из Градске управе Бањалука.
Три степена мање на термометру, али много више тензије у граду. Институције пребацују одговорност као врућ кромпир, а ми смо питали грађане, да ли је 19 степени нови стандард или још један политички минус који ће, као и до сада, плаћати они.
"Па добро, солидно је било, ових дана и овог дијела зиме који је иза нас, солидно је било","Они ни до сад нису гријали другачије, није 19 степени, него 17. топлана је приватна фирма која треба да испуњава своје обавезе према грађанима, јер ми њој плаћамо читаву годину. Тако да, то ко коме дугује, они нек се договоре. Али, не смије топлана рећи да ће направити редукцију зато што град нешто њима није дао.То није обавеза грађана да мисле о таквим стварима. Они су ужасни. Јер са сјечком се не може гријати читав град. Сјечка је треска", "120 КМ мјесечно пута 12 мјесеци, па израчунајте колико је то годишње.Нек смање цијену на пола, па ћемо онда догоријевати", истакли су Бањалучани.
Смањење испоруке топлотне енергије није прихватљиво за скупштинску већину.Топлане позивају да грију као и до сада, а Град да коначно пресјече.
"То су ствари које Градска управа и градоначелник изађу са ставом, да видимо шта они предлажу. Ми као Скупштина не можемо да преговарамо са Еко топланом или правимо неке договоре. То је посао Градске управе. Ми смо ти који можемо да причамо у градској управи и прихватимо ту одлуку, или не прихватимо. Тако да, ево ја позивам Градску управу да укључи у рјешавање овог проблема, да се обаве разговори са представницима Еко топлане и да се пронађе рјешење", рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Богољуб Зељковић.
Није први пут да топлане пријете рестрикцијама. Прије двије године било је ријечи о потпуној обустави гријања, подсјећају из Народног фронта. Кажу и да Град има свог заступника у Управном одбору од кога нема ни трага ни гласа.
"Ја ту особу, откако сам ево друга година мандата нисам чуо да изађе било шта да каже. Добро радимо, не радимо, или било шта. Апсолутно је одговорност на граду у том контексту, као сувласник једне компаније која не реагује. Ево, поново имамо пријетњу да ће се температура смањити на 19, чак и 17,5, уколико не дође до повећања цијена и нових субвенција. У случају да то дође на Скупштину, данас, сутра или прекосутра, ја то нећу подржати", казао је одборник Народног фронта у Скупштини Града Бањалука Бранислав Черек.
До тада, Бањалука остаје између два минуса. Једног у градској каси.
Другог, по свему судећи на термометру. Чекајући приједлоге и читајући саопштења. Грађани се само питају хоће ли се вентили заврнути или ће се рачуни повећати?
Тренутно на програму