Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

Службеници одјељења за борбу против тероризма Федералне управе полиције идентификовали су лице које је путем друштвене мреже "Тикток" у преносу уживо пријетило да ће убијати хришћане и над осумњиченим је извршена криминалистичка обрада.
Током претреса куће на подручју Зеничко-добојског кантона коју користи ово лице пронађени су предмети који ће бити предмет криминалистичке обраде, саопштено је из Федералне управе полиције.
Полиција наставља активности у сарадњи са Тужилаштвом БиХ ради документовања кривичног дјела и утврђивања свих релевантних околности случаја.
Из Федералне управе полиције истичу да настављају дјеловање на откривању и процесуирању свих облика пријетњи, говора мржње и екстремизма, нарочито оних који се шире путем друштвених мрежа.
