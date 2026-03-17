Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

17.03.2026

14:38

Службеници одјељења за борбу против тероризма Федералне управе полиције идентификовали су лице које је путем друштвене мреже "Тикток" у преносу уживо пријетило да ће убијати хришћане и над осумњиченим је извршена криминалистичка обрада.

Током претреса куће на подручју Зеничко-добојског кантона коју користи ово лице пронађени су предмети који ће бити предмет криминалистичке обраде, саопштено је из Федералне управе полиције.

Полиција наставља активности у сарадњи са Тужилаштвом БиХ ради документовања кривичног дјела и утврђивања свих релевантних околности случаја.

Из Федералне управе полиције истичу да настављају дјеловање на откривању и процесуирању свих облика пријетњи, говора мржње и екстремизма, нарочито оних који се шире путем друштвених мрежа.

