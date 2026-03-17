Дјевојка (24) ''голфом'' ударила жену на улици

АТВ
17.03.2026
13:16
Коментари:0
У сарајевској општина Хаџићи синоћ се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђена једна особа.
Том приликом дошло је до удара и обарања на коловоз пјешакиње Е. К. (65) из Хаџића од возила Голф 6, којим је управљала Е. Л. (24) из Хаџића.
Повријеђена је након указане љекарске помоћи отпушена на кућно лијечење.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Сарајево, а увиђај су обавили припадници Министарства унутрашњих послова КС, уз учешће овлаштених судских вјештака саобраћајне и машинске струке, преноси Црна-Хроника.
