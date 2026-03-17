Малољетница избола ножем младића (22), па покушала да повриједи себе

Аутор:АТВ
17.03.2026
12:22
Коментари:0
Тежак инцидент који се догодио прије два дана потресао је Срем, када је, према незваничним информацијама, малољетна дјевојка ножем избола младића (22), а затим покушала да повриједи и себе.
Према ријечима мјештана Шида, до свега је дошло из за сада непознатих разлога, а сцена која је услиједила оставила је све у шоку.
Повријеђени младић из Шида задобио је убодну рану у предјелу абдомена и хитно је транспортован у болницу, гдје је збринут на одјељењу интензивне његе.
Љекари су утврдили да је рана дубока, али да, срећом, није дошло до оштећења унутрашњих органа, па није било потребе за хитном операцијом.
Младић је у тренутку пријема у болницу био свјестан, комуникативан и стабилних виталних функција. Након указане помоћи, рана је обрађена и превијена, а он је премјештен на даље лијечење на одјељење хирургије.
Фотографија која кружи друштвеним мрежама приказује младића како се опоравља у болничком кревету.
Са друге стране, малољетна дјевојка је након инцидента покушала да повриједи себе, због чега јој је указана медицинска помоћ, а затим и обезбијеђено даље психијатријско збрињавање.
О случају су обавијештени полиција и надлежни органи, а истрага ће утврдити све околности које су довеле до овог немилог догађаја, преноси Курир.
