Заплијењено више од 6 кила дроге: Билећанину предложен притвор

Аутор:АТВ
17.03.2026
11:44
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Требињу је данас поднијело Основном суду Приједлог за одређивање мјере притвора против М.В. (75) из Билеће због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Неовлаштена производња и промет опојних дрога.
М.В. се сумњичи да је, дана 15.3.2026. године у Билећи, неовлаштено превозио осам најлонских паковања са садржајем зељасте биљне материје која има морфолошке карактеристике опојне дроге марихуане укупне тежине око 6.316 грама.
Сумњичи се да је прибавио од њему познатог лица на подручју општине Билећа, док је у својој кући производио зељасту биљну материју која има морфолошке карактеристике опојне дроге марихуане, на начин да је у пет ПВЦ саксија засадио биљку која својим изгледом асоцира на индијску конопљу и држао припремљену за даљу продају.
Разлози за предлагање мјере притвора састоје се у томе да постоји основана бојазан да ће осумњичени уништити, сакрити, измијенити или фалсификовати доказе или трагове важне за кривични поступак или да ће ометати кривични поступак утицајем на свједоке, саучеснике или прикриваче, те да се наведено дјело може изрећи казна затвора од десет година или тежа казна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму